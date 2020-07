Kinder segeln mit Traditionssegler „Mare Frisium“ durch die Wismarbucht

Wismar

„Falls wir untergehen sollten, haben wir genügend Rettungsmittel an Bord. Reicht euch eine Weste nicht, könnt Ihr euch auch noch eine zweite und dritte holen“, lacht Sven Iven. Der junge Kapitän der „Mare Frisium“ steht an der Pier in Wismar und begrüßt mit Humor seine Passagiere.

Dafür wird er mit lautem Kichern belohnt. Auch Maddison schmunzelt. Die Sechsjährige ist eins von 30 Kindern, die am Dienstag mit dem 104 Jahre alten Segelboot ablegen. Eingeladen hat sie der Verein „Licht am Horizont“.

Ausflüge für Familien, die sich nicht viel leisten können

Dessen Vorsitzender Norbert Gelhart trägt eine Seemannsuniform, weißes Hemd und blaue Hose, dazu eine Mütze. Der 80-Jährige ist Fan von allem Maritimen. Früher hat er bei der Wasserschutzpolizei gearbeitet. In der Rente hat er zusammen mit seiner Frau den Verein gegründet. Der kümmert sich um Familien, die sich keine teuren Ausflüge für ihre Kinder leisten können und Betreuung im Alltag brauchen.

Die Eltern von Maddison, genannt Maddie, nutzen das Angebot oft. Ihre Mutter ist mit an Bord, sie freut sich über das Lachen ihrer Tochter: „Es ist schön, dass der Verein so etwas anbietet“, sagt sie. Mit einem Segelschiff ist Maddie das erste Mal unterwegs. Der Dreimaster hat ein riesig anmutendes Steuerrad aus Holz, das ein Blickfang an Deck ist. Immer wieder bitten die Kinder den Kapitän: „Darf ich auch mal drehen?“ Und sie dürfen. Allerdings erst, als das Schiff den Alten Hafen verlassen hat und auf sicherer Fahrt in Richtung der Insel Poel schippert.

Matrose bringt mit Kindern die Segel in Position

Wind ist da, allerdings nicht besonders stark. Doch es reicht, um einige der weißen Segel zu setzen. Die haben eine Gesamtfläche von 634 Quadratmetern und werden vor allem von Matrose Hans Pellegrims in die richtige Position gebracht. Der 26-jährige Belgier hat Mitte Februar auf dem Schiff als Matrose angeheuert – in der Hoffnung, er würde damit zu vielen internationalen Sails und Festivals fahren – so wie es die Crew der „Mare Frisium“ seit vielen Jahren macht. Doch dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr die Zwangsstilllegung der Ausflugsschifffahrt. „Jetzt geht es endlich los“, freut sich Hans Pellegrims.

„Monatelang hatten wir nichts zu tun, außer das Schiff ein bisschen auf Vordermann zu bringen“, berichtet der Kapitän. Sven Iven ist 34 Jahre alt und gibt im siebten Jahr die Kommandos auf dem Segelschiff. Das wird im Winter immer in einer niederländischen Werft überholt. „Dort sind wir am 10. März weggefahren, einen Tag später waren wir in Hamburg und das war’s“. Es folgten Monate ohne Ausfahrten und Passagiere und mit der Frage: „Wann geht es weiter?“

Drei Ausflüge in die Wismarbucht

Seit dem vergangenen Freitag drückt die „Mare Frisium“ ihren Rumpf wieder durch die Nord- und Ostsee. „Passagiere bringen Leben an Bord, das braucht das Schiff“, sagt der Kapitän. In Wismar ist sein Schiff für drei Ausflüge gebucht. Alle sind für insgesamt 100 Kinder aus der Hansestadt und der Umgebung. An drei Tagen geht es für jeweils sechs Stunden hinaus aufs Wasser. Am Dienstag ist die Ostsee spiegelglatt. An Deck ziehen die Kids mit Matrose Hans an dicken Seilen. „Schneller“, ruft der ihnen zu. Sarah (9) und Julian (12) nehmen sofort Tempo auf. Sie helfen gerne und rufen: „Das macht Spaß!“

Unterhalter an Bord ist Günther Dupuis. Der 72-Jährige fährt sein Leben lang zur See – früher beruflich, mittlerweile ehrenamtlich, um mit den Gästen zu „snacken“. „Wenn ich mal genug habe, bleibe ich kurze Zeit an Land, aber irgendwann zieht es mich wieder hinaus aufs Meer“, erzählt er. Günther Dupuis sieht aus wie ein Kapitän aus alten Zeiten: mit Bart und Mütze. Auch er ist froh, endlich wieder die Segel setzen zu können. Günther Dupuis packt mit an, wenn es nötig ist, ansonsten erzählt er über die Seefahrt und Schiffe. Das kann er stundenlang – wenn es gewünscht ist.

Kleiner Imbiss im eleganten Salon

Der Salon des Schiffes macht was her: Die Wände sind rot-braun, die Sitzbänke blau gepolstert, die Holztische blank poliert. Die Kinder nehmen hier wie alle Gäste ihren Imbiss ein. Für den hat Martina Krimmling gesorgt. Sie ist die zweite Vereinsvorsitzende und hat das Schiff nach Wismar geholt. „Wir sind dankbar, dass es geklappt hat“, sagt sie. Schon den russischen Großsegler „Mir“ und den schwedischen Segler „Vega Gamleby“ hat der Verein für seine Kinder nach Wismar geholt. Was kommt als Nächstes? „Jetzt ist Schluss“, winkt Martina Krimmling ab. Doch das hat sie auch schon im vergangenen Jahr gesagt. Deshalb muss sie selber über ihre Antwort lachen.

Norbert Gelhart steht mittlerweile seit vielen Stunden am Steuerrad. Er liebt es, auf dem Wasser zu sein, und erklärt den Kindern, worauf sie beim Kurshalten achten müssen. Er zeigt ihnen auch die Inseln, die während der Tour passiert werden: das kleine Eiland Walfisch und die beliebte Touristeninsel Poel. Immer wieder fahren kleinere Schiffe vorbei, machen Fotos von dem Windjammer und winken herüber. Die Kinder grüßen zurück und freuen sich, dass sie nach dem Drehen vor der Weißen Wiek im Ostseebad Boltenhagen wieder mit anpacken dürfen.

Dann geht es zurück nach Wismar – ein bisschen schneller als bisher. Denn nun hat die „Mare Frisium“ Rückenwind. Sicher macht sie wieder im Hafen fest und der Kapitän und seine dreiköpfige Crew bekommen einen lauten Dankeschön-Applaus.

Von Kerstin Schröder