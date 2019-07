Rostock

Es ist zum Piepen: Da will das Pelikankind mal zeigen, wie groß es schon ist, setzt zum Sprung an und – legt prompt einen Bauchklatscher hin. Eine Absperrkette hat den Tollpatsch entschärft. „Ach Manni, du bist so ein Horst“, lacht Anna Krasselt (22) und krault dem Bruchpiloten das Köpfchen.

Seit sich Manni am 18. Mai aus dem Ei pellte, hält er seine Tierpfleger im Rostocker Zoo auf Trab. Geschlüpft ist er im Brutapparat. Seine Eltern hatten zwar ein Nest gebaut, doch das Ei nicht hineingelegt. Der Tag, an dem Manni mit seinem Schnabel die Schale knackte, geht in die Geschichte ein: Manni ist der erste Rosapelikan, der in Rostocks Tierpark geboren wurde. „Wir haben vor Freude fast geheult“, erinnert sich Anna Krasselt. Seither kümmert sie sich zusammen mit ihrer Kollegin Maria Schierstedt um den tapsigen Flattermann.

Baby galoppiert durchs Gehege

Einen regelrechten Jubelschrei haben Tierfreunde im Wisentgehege Damerow ausgestoßen, als sich dort Zwillingskälbchen ankündigten. Eine Sensation. „Zwillinge wurden zum letzten Mal 1984 geboren“, sagt Gehege-Chef Fred Zentner. Die Freude währte allerdings nicht lange. Das Duo starb kurz nach der Geburt. Besser ging es für zwei Einzelkinder aus: Sie galoppieren heute fröhlich durch Bruchwälder und Wiesen.

Süße Hüpfer im Vogelpark

Gleich eine ganze Horde junger Hüpfer springt durch den Vogelpark Marlow: Die acht Känguru-Kinder haben Mamas Beutel allmählich satt, dafür wächst der Appetit auf Leckerlis. „Einige lassen sich schon von den Besuchern füttern“, sagt Parksprecherin Franzi Haase. Dafür lassen sechs Küken ihr Köpfchen bislang noch selten blicken: Die zwei- bis sechs Monate alten Pinguinbabys kuscheln sich lieber in ihren Höhlen ein.

Zwei Pinguinbabys im Polarium

Scheu sind auch die beiden Süßspatzen, die zwei Humboldtpinguin-Paare in Rostocks Polarium ausgebrütet haben. Das erste Küken ist am 8. Mai geschlüpft. „Klopsi“, wie die Tierpflegerinnen das Pummelchen liebevoll nennen, zeigt sich ab und zu schon den Besuchern. Das vier Wochen alte Küken liegt dagegen gut versteckt in seiner Bruthöhle bei Mama und Papa.

Pelikankind auf Kuschelkurs

Manni ist da ganz anders. „Er ist sehr kuschelbedürftig“, sagt Anna Krasselt. Wie zum Beweis schmiegt sich der Schmuser an ihre Schulter und schnäbelt ihr durchs Haar. Die Pflegerin streichelt seinen Kehlsack. Manni blökt wie ein Lämmchen. „Ich weiß, das magst du.“ So zutraulich wie bei ihr ist Manni aber nicht bei jedem. „Er ist klüger als er aussieht. Er kann Menschen unterscheiden und wen er nicht mag, zu dem läuft er nicht.“

Küken in der Margarineschachtel

Apropos Laufen: Das musste der Pelikan erst lernen. Anfangs ist er ziemlich rumgeeiert. In seinen ersten Wochen auf der Welt musste er überhaupt nicht watscheln. Als Küken ließ sich der Vogel von seinen Tierpflegerinnen tragen. „Er hat in eine Margarineschachtel gepasst.“

Als Leichtgewicht aus dem Ei gepellt

Damals wog Manni kaum mehr als eine Tafel Schokolade. Ganz so süß war er allerdings nicht: Komplett nackt, die rosa Haut faltig, die Glubschaugen umrahmt von blauen Lidern – „Er war keine Schönheit“, erzählt Anna Krasselt und lacht. Auch heute, zwei Monate später, schmilzt nicht jeder bei Mannis Anblick dahin. „Aber ich finde ihn wunderhübsch“, sagt sie und streichelt sein flaumiges Daunenkleid.

Wann ist Manni ein Mann?

Inzwischen hat sich Manni ordentlich Schwungmasse angefuttert. 11 Kilo bringt das Vogelkind auf die Waage. Kein Wunder, denn der Pelikan kriegt den Hals nicht voll: Gut ein Kilo Süßwasserfisch schnabuliert er täglich weg. Sein aktuelles Gewicht und seine Schnabellänge lässt die Tierpfleger vermuten, dass Manni tatsächlich ein Männchen ist. „Sicher wissen wir es nicht“, sagt Anna Krasselt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, schließlich haben die Mädels in seiner Familie mindestens drei Kilo weniger auf den Rippen.

Erfolg für das Zooteam

Dass sich Manni und die beiden Pinguinbabys so gut entwickeln, ist für den Zoo ein großer Erfolg. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass es im Polarium so schnell mit Nachwuchs klappt“, sagt Anna Krasselt.

Eisbär-Lady hat Lust auf Liebe

Die Anlage wurde vor knapp einem Jahr eröffnet und scheint ein fruchtbares Fleckchen zu sein, das Lust auf Nachwuchs weckt. Denn auch im Eisbärgehege sprühen derzeit die Liebeshormone, zumindest bei den Ladys. „Sizzel ist sehr an Akiak interessiert“, erzählt Anna Krasselt. Problem: Der begehrte Zottel stellt sich an wie ein Trottel. „Er ist sehr tollpatschig. Typisch Mann“, scherzt die Tierpflegerin, „Zu seiner Verteidigung muss man aber sagen: Er ist erst vier, also noch jung. Außerdem wiegt er 530 Kilo. Die hochzustemmen ist schwierig.“

Familie bald vereint

Für amouröse Abenteuer ist Manni noch zu jung. Es fehlt auch an Gelegenheit. Denn bis er seine Jugendmauser hinter sich hat, ziehen seine Artgenossen allein ihre Kreise auf dem Teich und Manni guckt durchs Fenster seines „Kinderzimmers“ zu. Das Innengehege hat zwar ein kleines Becken, so ganz geheuer ist dem Wasservogel das Nass aber nicht. Statt zu planschen, watschelt er lieber an Land umher. „Dabei haben wir darin schon Schwimmübungen gemacht und das lief ganz gut“, sagt Anna Krasselt.

Herzensbrecher bleibt im Zoo

Seit 2012 arbeitet sie im Zoo und hat sich damit einen Traum erfüllt. Seit sie hier ihre Ausbildung begann, hat Anna Krasselt viele Tiere heranwachsen sehen und sich um manch kleinen Racker gekümmert. Etwa um neun Polarfüchse. Die leben inzwischen in einem anderen Zoo. „Ich war sehr traurig, als wir sie abgeben mussten.“ Umso mehr freut sie sich, dass ihr Herzensbrecher Manni bleibt. Liebevoll krault sie sein Köpfchen. „Du bist mein Sonnenschein.“

