Kinderland in Bad Kleinen öffnet wieder – und versucht, zu überleben

Bad Kleinen

Bis zu 30 000 Kinder verbringen eigentlich in der Saison Zeit bei Klassenfahrten und Ferienfreizeiten bei Ulis Kinderland in Bad Kleinen. Eigentlich – wäre da nicht die Corona-Pandemie. Seit März ist auf dem Gelände am Schweriner See nicht mehr viel los. Neun Mitarbeiter sind in Kurzarbeit gegangen. Der Verein versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten. Hilfe vom Staat gab es bereits. Doch wenn der gemeinnützige Verein überleben will, brauche er weitere Förderungen. Das zumindest sagt Geschäftsführerin Britta Tegler.

Zu dieser Jahreszeit wären etwa 350 Kinder auf dem weitläufigen Vereinsgelände gleichzeitig untergebracht. Monatelang war jedoch weit und breit kein einziges Kind zu sehen. Am Montag ist der Betrieb wieder losgegangen. Vorerst mit nur 40 Kindern. „Das wird wie ein Probelauf bei uns. Wir schauen, ob alles klappt mit den Abstands- und Hygieneregeln, sind aber optimistisch“, sagt Britta Tegler.

12 000 Euro Fixkosten im Monat

Dennoch bleiben Probleme: Als Verein darf das Kinderland kein Plus erwirtschaften. „Wir brauchen aber die Einnahmen aus den Klassenfahrten, damit wir die anderen Freizeitaktivitäten anbieten können“, erklärt die Bad Kleinerin. Diese Angebote sollen vor allem auch sozial schwachen Kindern zugutekommen. Und: Im Monat seien rund 12 000 Euro Fixkosten zu begleichen. Dazu gehören Wasser, Heizung und die Pacht. Die Besitzer des Grundstücks seien mit der Pacht schon heruntergegangen. Dafür ist der Verein dankbar. „Wir brauchen aber weitere Förderungen und Hilfen vom Staat“, betont Tegler. Wohlwissend, dass es anderen Einrichtungen ähnlich geht, sagt sie: „Es muss irgendwie weitergehen.“ Von August bis Oktober kämen in der Regel Schüler zu Klassenfahrten auf das vier Hektar große Gelände an den Schweriner See. Zu 85 Prozent seien es immer die gleichen Schulen, die die Fahrten nach Bad Kleinen buchen. „So wie es jetzt aussieht, fallen davon aber die meisten aus“, ahnt Britta Tegler.

Subbotnik während Corona-Pause

Untätig waren die Vereinsmitglieder und Mitarbeiter während der Corona-Pause aber nicht. Erst vor wenigen Tagen trafen sie sich zum Subbotnik. Ob die Lackierung der Spielgeräte, Unkraut beseitigen, Zaun reparieren und Rasen mähen, an jeder Ecke wurde gewerkelt. „Endlich die Kollegen wiedersehen und mit ihnen lachen“, beschreibt Britta Tegler. Und weiter: „Wir haben den Winter genutzt und unsere Einrichtung wieder etwas verschönert. Mit einer Reihe von Fördermaßnahmen und Eigenfinanzierungen wurde unser Dusch- und Toilettenhaus im Sommerlager modernisiert. Unsere Küche wurde mit neuen Anlagen ausgestattet. Eine neue Heizung kam noch für unser Wirtschaftsgebäude hinzu. Ebenfalls haben wir einen Bungalow mit einem neuen Dusch- und Toilettentrakt versehen und modernisiert.“

Verein will Anlaufpunkt für sozial schwache Kinder sein

In der Vereinssatzung stehe, dass das Kinderland ein Anlaufpunkt für Kinder aus sozial schwachen Familien sein möchte. „Daher war es schnell klar: Wir möchten den Kids nach dieser schwierigen Zeit einen Ausgleich bieten und werden öffnen“, so Britta Tegler. Einige Aktivitäten können in diesem Sommer allerdings nicht stattfinden. „Unsere wöchentliche Neptuntaufe direkt am See muss durch den Sicherheitsabstand ausfallen. Auch die Discos versuchen wir nach außen zu legen – schwierig in einem Wohngebiet. Trotzdem haben die Gruppen viele Möglichkeiten, sich aktiv zu erholen, und wir sorgen alle dafür, dass auch dieser Sommer bei den Kids in positiver Erinnerung bleibt“, sagt die Kinderland-Geschäftsführerin optimistisch.

Von Michaela Krohn