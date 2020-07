Kinderschwedenquiz in Wismar gestartet – Rolle in Soko Wismar zu gewinnen

Wismar

Es kann wieder gelöst werden – das Kinderschwedenquiz. Die Fragen liegen in der Wismarer Stadtbibliothek bereit. Wenn die Mädchen und Jungen sie richtig lösen, bekommen sie Preise, die man so nicht kaufen kann: dem Bürgermeister oder der Landrätin bei der Arbeit über die Schulter schauen, mit der Kogge „Wissemara“ fahren, bei der Soko Wismar mitspielen, Filmvorführer sein oder auf dem Paddelbrett die Ostsee erkunden.

Preise werden ausgelost

Wer mitmachen will, sucht in der Kinderbibliothek das gelbe Plakat mit der großen Aufschrift „ Kinderschwedenquiz“. Zehn Bücher stehen bereit, um das Lösungswort zu finden und dann an der Auslosung teilzunehmen. Zu der wird die Stadtbibliothek dieses Mal per Brief einladen. Denn das ist dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie anders.

„Wir suchen noch nach der passenden Gelegenheit, die Preise auszulosen“, sagt Leiterin Uta Mach. Denn: Das Schwedenfest findet in diesem Sommer nicht statt. „Doch die Regel, dass sich man sich seinen Preis selbst aussuchen kann, wenn man gezogen wird, wollten wir nicht aufgeben. Daher bitten wir um Geduld. Wir haben schon ein schönes Ereignis im Blick, sind nur noch nicht sicher, ob es stattfinden kann.“

