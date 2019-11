Kinoabend kehrt ins Gutshaus Kalsow zurück

Kalsow

Kinovorführungen im Gutshaus – die hat es in Kalsow schon früher gegeben. Dafür sind extra drei Löcher in einer Wand des kleinen Saals gemacht worden, rechts neben der doppelflügeligen Tür. „Zwei waren für die Abspielgeräte und eine Öffnung für den Kinovorführer zum Verfolgen der Aufführung“, berichtet Dietmar Hocke. Er hat das Gutshaus aufwendig sanieren lassen, seit einigen Monaten erstrahlt es in neuem Glanz.

Film mit Imbiss Los geht der Kino-Abend am Mittwoch, dem 6. November, im Gutshaus Kalsow um 18 Uhr. Gezeigt wird die französische Komödie „Monsieur Claude 2“. Dessen Töchter haben multikulturell geheiratet und wollen Frankreich verlassen. Ihr Vater setzt alles daran, das zu verhindern. Der Eintritt kostet 6 Euro. Bereits ab 16 Uhr wird Kaffee und Kuchen angeboten sowie ein kleiner Imbiss in der Gutsküche. Jeder, der dabei sein will, ist willkommen.

In dieser Woche kehrt der Kinoabend zurück in das historische Gebäude. Am Mittwoch, dem 6. November, macht das Dorfkino Halt in Kalsow. Gezeigt wird die Komödie „Monsieur Claude 2“. Dietmar Hocke kennt den Film noch nicht und ist gespannt, wie die Vorführung angenommen wird. Denn die ist für Hocke ein weiterer Schritt, das kulturelle Angebot im Ort zu erweitern. Sein Ziel ist es, das Gutshaus als neuen Veranstaltungsort in der Region zu etablieren. Und Kino anzubieten, ist eine kleine Familientradition. „Mein Onkel hat früher Filme vorgeführt, dafür ist er mit seinem Moped in die Dörfer gefahren“, erzählt Hocke.

Sauna und Fitnessgeräte im Gewölbekeller

Die alten Löcher für die Kino-Geräte gibt es im Gutshaus Kalsow längst nicht mehr. Genau wie die anderen Räume ist der Saal frisch saniert. Etwa 50 Zuschauer passen hinein. „Eingeladen sind alle, die dabei sein möchten“, hofft Dietmar Hocke auf viele Gäste. Bestimmt werden auch einige Mieter vorbeischauen. Zwölf barrierefreie Wohnungen gibt es im Obergeschoss des historischen Hauses sowie in einem modernen Anbau. Alle sind vermietet.

Zur Galerie Historische Bilder vom Gutshaus Kalsow

Den Bewohnern steht auch der alte Gewölbekeller zur Verfügung. Dort befinden sich zwei Saunen und einige Fitnessgeräte. Die können ebenso Besucher von außerhalb nutzen. „Familien oder Freunde, die mal einen Sauna-Abend machen und dabei unter sich sein möchten, sind willkommen“, erklärt Hocke. Damit die dann ungestört sind, wird der Bereich nur nach vorheriger Absprache vermietet.

Eichenparkett, Stuck und Kronleuchter

Künftig sollen außerdem Hochzeitsgesellschaften im Gutshaus empfangen werden – für die Trauungszeremonien und die anschließenden Feiern. Der Antrag, ein Außenstandort des Standesamtes werden zu können, ist bereits gestellt. „Aber noch nicht genehmigt“, betont Hocke. Die Einrichtung würde jedenfalls dazu passen: Es gibt Eichenparkett, Zementfliesen mit blauem Dekor, Stuck an Zimmerdecken, große Sprossenfenster und glänzende Kronleuchter.

Im Erdgeschoss befinden sich eine Küche und auch das Büro von Dietmar Hocke. Er ist nicht nur Gutshaus-Besitzer, sondern auch Land- und Energiewirt, Kreistagsabgeordneter und Bürgermeister der Gemeinde Benz. Die Sanierung des alten Anwesens hat er sich einiges kosten lassen – insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Mit dem Geld ist aus einem verfallenen Gutshaus, das vermutlich vor 1870 erbaut wurde, wieder ein Schmuckstück geworden.

Pflasterstraße zum Gutshaus wird saniert

Die Ortsdurchfahrt Kalsow wird gerade saniert. Ende der Woche soll die Sperrung vorbei sein. Quelle: Kerstin Schröder

Zu erreichen ist das bislang über eine alte, holprige Pflasterstraße. Die wird in den kommenden Monaten ebenfalls saniert. Schon im Frühjahr 2020 soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Wie Dietmar Hocke berichtet, werden Natursteine auf der Straßenfläche verlegt und glatte Betonsteine am Rand. Auf letzteren sollen sich dann Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen fortbewegen können. Von denen gibt es einige im Ort, sie leben im Pflegeheim hinter dem Gutshaus.

An der Straße, die durchs Dorf führt, wird bereits gebaut. Deshalb ist Kalsow aus Richtung der Bundesstraße 105 zurzeit mit dem Auto nicht durchfahrbar. Ende der Woche soll die Sperrung aber wieder aufgehoben werden, kündigt der Bürgermeister an.

Mehr Infos:

Bioenergiedorf Kalsow erwartet Besucher

Kontakt zur Autorin:

Kerstin Schröder

Von Kerstin Schröder