Okay für Autokinos in MV - Kinoerlebnis auf dem Parkplatz: Mit Snacks und Bettdecke in Wismars Autokino

Nach Genehmigungs-Wirrwarr flimmern seit Mittwoch Filme über den Marktkauf-Parkplatz in Wismar. Das Autokino kommt gut an. Schon am ersten Tag waren Zuschauer in knapp 180 Autos dabei und gönnten sich das Kinoerlebnis.