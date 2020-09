Ist die Corona-Krise der Todesstoß für die Kinos? Nein, sagt Oliver Fock. Der Chef des größten deutschen Kino-Betreibers Cinestar blickt trotz der Pandemie optimistisch in die Zukunft. Welche Blockbuster in diesem Jahr noch kommen, warum es 2021 einen „Film-Stau“ geben wird und worauf er sich am meisten freut.