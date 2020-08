Wismar

In Deutschland raucht über ein Viertel der Bevölkerung im Alter über 14 Jahren. Das finde ich ganz schön viel, zumal ich kaum Leute kenne, die dieser Sucht verfallen sind. Doch am Strand merke ich, es muss viele Raucher geben. Obwohl ich an keinem überlaufenden Badebereich meinen Windschutz aufstelle, finde ich jedes Mal Zigarettenstummel im Sand.

Zwei bis drei sind es mindestens im Laufe des Tages. Und da man ja am Strand nicht allzu viel macht, mache ich in diesem Sommer etwas, wenn es wieder nach Hause geht. Ich nehme die Stummel, die ich gefunden habe mit zur Mülltonne. Denn die steht gar nicht weit weg.

Deshalb frage ich mich immer: Wieso bringen sie die Raucher nicht selbst dorthin? Auch sie kommen ja wieder zurück an den Strand und wollen dann sicherlich nicht Kippen zwischen ihren Füßen haben?!

Aber es gibt auch andere Raucher. Solche, die einen Strandaschenbecher mitbringen und so für die richtige Entsorgung ihres Mülls sorgen. Auch die habe ich schon getroffen. Hoffentlich gibt es bald mehr von diesen Strandrauchern!

Von Kerstin Schröder