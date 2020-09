Kirchdorf/Wismar

Der gigantische Baumstamm mit seinen 32 Metern Länge in der Poeler Bootswerft ist ein Hingucker. Er zieht die Blicke der Passanten im Kirchdorfer Hafen auf sich. Viele bleiben stehen, stellen Fragen: Welches Holz das ist, wie lang und wie schwer der Stamm ist. „Ich habe schon einen Standard-Text“, erzählt Ralf Asmus und schmunzelt. Er sei manchmal kaum zum Arbeiten gekommen, sagt der Werftinhaber.

Mast wird aus Douglasie gefertigt

Bis vergangenen Freitag hatte die Werft einen Neubau fertigzustellen. Da habe er allein an dem Stamm gearbeitet. Jetzt helfen zwei der drei Angestellten ihrem Chef. Bis spätestens 25. Oktober soll aus dem Douglasien-Stamm der neue Mastbaum der Poeler Kogge „Wissemara“ werden.

Anzeige

Seit Anfang Juli liegt er in der Werft, wurde zunächst entrindet und musste dann trocknen. „Jetzt bringen wir ihn von der natürlich gewachsenen Form in die gewünschte runde Form“, sagt der Bootsbauer. Dazu wurde aus dem Stamm zunächst ein viereckiges Holzstück hergestellt. Daraus wird eines mit acht Ecken und schließlich mit 16 Ecken, bevor es die runde Form erhält.

Weitere OZ+ Artikel

Dechseln wie die Vorfahren im Mittelalter

Benjamin Kaltenbach schlägt mit der Queraxt grobe Stücke vom Stamm ab. Quelle: Haike Werfel

Die groben Arbeiten erfolgen mit einer Queraxt. Benjamin Kaltenbach schlägt damit grobe Stücke vom Stamm ab. „Das nennt man dechseln. So haben unsere Vorfahren schon im Mittelalter Holz bearbeitet“, erläutert der Chef. Zuvor hat Benny, wie ihn alle nennen, mit der Säge das Maß markiert, wie viel Holz er abschlagen darf. „Es muss ja gerade werden“, sagt der Chef.

Die Feinarbeit erledigt Dirk Mikat. Mit dem elektrischen Handhobel hobelt er die Fläche glatt. „Das Holz der Douglasie, einem Nadelbaum, ist sehr harzreich und trotzdem elastisch. Es ist vom Gewicht her nicht so schwer. Die modernen Segelboote haben heute Masten, die innen hohl sind“, berichtet Ralf Asmus.

Dirk Mikat hobelt mit dem elektrischen Handhobel die Fläche glatt. Quelle: Haike Werfel

Unbearbeitet wog der ursprünglich 50 Meter lange Stamm zwölf Tonnen. Wenn der Mast fertiggestellt ist, wird er etwa zehn Tonnen wiegen. Derzeit arbeiten die drei Bootsbauer an dem achteckigen Holz. Eine Woche werden sie wohl noch brauchen, bis der Stamm eine runde Form hat. Sollte es inzwischen regnen, wird ein Pavillon die Arbeiten und den Mast schützen.

Mast wird durchs Wasser nach Wismar gezogen

Ende Oktober wird die Wismarer Segel- und Planenmanufaktur Tecklenborg-Kegel den fertigen Mast durch das Wasser der Wismarbucht zum Alten Hafen nach Wismar ziehen. Hier hat die Poeler Kogge ihren Liegeplatz. Sie kann den neuen Mast nicht selbst abholen, weil sie mit 3,50 Meter zu hohen Tiefgang hat. Aber außerhalb der Kirchsee, zwischen den Inseln Poel und Walfisch, wird das mittelalterliche Schiff den neuen Mast zumindest begleiten. Dann hat die Wismarbucht eine Wassertiefe von sieben Metern.

Am Kai angelangt, werden Mitarbeiter von Tecklenborg und die Wismarer Firma Krebs mit einem Kran den neuen Mast auf der „Wissemara“ einfädeln, wie der Fachmann sagt. Das heißt, ihn in genau der Position auf dem Schiff aufstellen, die der alte Mast jetzt hat. „Dann werden wir für die nächste Saison gerüstet sein und wieder mit vollem Segel fahren können“, blickt Reinhart Kny voraus.

Douglasie wuchs 140 Jahre im Harz

Was für ein Unterschied! Ein moderner Mastbaum neben dem künftigen Koggenmast. Quelle: Haike Werfel

Der Vorsitzende des Fördervereins Poeler Kogge ist dankbar für die gute Arbeit der Poeler Bootswerft und die Unterstützung durch Sponsoren. Denn das gesamte Vorhaben, den Segelmast zu erneuern, kostet rund 40 000 Euro. Allein die 140 Jahre alte Douglasie, die aus dem niedersächsischen Landesforst stammt, würde schon mit rund 6000 Euro zu Buche schlagen. „Es ist bemerkenswert, dass wir sie geschenkt bekommen haben“, sagt Kny. Auch der erste Mastbaum der Poeler Kogge wurde vor 17 Jahren aus dem Wald nahe Lonau im Harz geholt. Ilim Tiber, der Holzverarbeiter auf dem Haffeld, hat den Transport nach Wismar gesponsert.

Bootsbauer und Sparkasse spenden je 1000 Euro

Reinhart Kny vom Förderverein freut sich über die 1000-Euro-Spenden von Bootsbauer Ralf Asmus und Sparkassenchef Manuel Krastel (v. l.). Quelle: Haike Werfel

Bootsbauer Ralf Asmus stellt ebenfalls 1000 Euro zur Verfügung. Den Betrag hat die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest im Zuge ihrer 99-Funken-Aktion verdoppelt. Außerdem sollen laut Kny mehr als 1000 Euro in der Spendenbox zusammengekommen sein, die der Förderverein an der Poeler Bootswerft dort angebracht hat, wo viele Schaulustige die Arbeiten am Douglasienstamm verfolgen können. „In Wismar werden wir ebenfalls eine Box aufstellen“, kündigt Reinhart Kny an.

Von Haike Werfel