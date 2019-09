Kirchdorf: neue Ortsdurchfahrt mit Kreisel

Kirchdorf

Radweg, Kreisel, Fußgängerampel und wahrscheinlich eine Umleitungsstrecke – die ersten Planungen für die neue Ortsdurchfahrt in Kirchdorf auf der Insel Poel sind angelaufen.

7700 Fahrzeuge sind im Sommer auf der Hauptstraße unterwegs, durchschnittlich sind es 6100.

Sperrung mit zwei Varianten

Wenn die Arbeiten voraussichtlich 2021/2022 beginnen, wird es daher zu erheblichen Einschränkungen kommen. Bei einer halbseitigen Sperrung mit Ampel wird die Bauzeit etwa vier Jahre dauern. Die zweite Variante: Es kommt zu einer Vollsperrung, dafür wird eine Ortsumfahrung geschaffen. Dann könnte die Straße in zwei Jahren fertig sein.

Da es sich um eine Landesstraße handelt, ist das Straßenbauamt (SBA) Schwerin zuständig. Die Gemeinde, der Zweckverband und weitere Versorgungsträger werden aber beteiligt.

Das SBA hat bereits durchblicken lassen, dass es aufgrund der langen Bauzeit eine Umleitung favorisiert. „Das wird nicht so einfach wie in Timmendorf“, so Torsten Lange vom Straßenbauamt. Diskutiert wird eine Strecke durch die Wismarsche Straße, Oertzenhof, über Felder und Anbindung in Höhe der Kirche am Ortsausgang in Richtung Timmendorf. Auf alle Fälle soll die Straße dann wieder zurückgebaut werden. Die Kosten würden sich bei beiden Varianten etwa die Waage halten.

Straße wird breiter

Mit der neuen Ortsdurchfahrt wird dann die letzte Lücke im Radwegenetz auf der Insel geschlossen. Auf einer Länge von rund 1200 Metern wird die Fahrbahn von jetzt 5,30 bis 5,70 Meter auf eine Breite von 6,50 Meter ausgebaut. Hinzu kommt ein drei Meter breiter kombinierter Fuß- und Radweg auf der einen Straßenseite und teilweise ein 1,50 Meter breiter Fußweg auf der anderen Seite. Bei einer Ausbaubreite von insgesamt elf Metern wird es stellenweise eng. Daher wird das Land Gespräche mit einigen Eigentümern zwecks Ankauf von Flächen führen.

Gemeindevertreter für Kreisel

Größte Besonderheit der neuen Durchfahrt wird ein Kreisel am Ortseingang mit Möwenweg/ Wismarsche Straße. Die Gemeindevertreter haben sich mehrheitlich dafür entschieden, weil sie einen Kreisverkehr als sicherer einschätzen als die bisherige Kreuzung. Frank Wuttke (Linke) beobachtet immer wieder, dass es an der Kreuzung Vorfahrtsprobleme gibt, Autofahrer nicht blinken und Radler nicht wissen, ob sie fahren können. „Ich befürworte den Kreisverkehr.“

Die Gesamtkosten von etwa 307 000 Euro für den Kreisel tragen das Land (zwei Drittel) und die Gemeinde (ein Drittel für die Anbindung der Wismarsche Straße). Die Kreuzungsvariante hätte insgesamt 105 000 Euro gekostet, weil sie weniger Fläche in Anspruch nimmt. Letztlich muss die Gemeinde für den Kreisel etwa 70 000 Euro mehr aufbringen als für die Kreuzung.

Kreisel und die Abfahrt in Richtung Vorwerk liegen dicht beieinander. Bedenken gab es daher, ob es dadurch zu einem Rückstau kommen könnte. Nach Untersuchungen und Verkehrsmessungen wird dies verneint.

Die Kosten für das gesamte Vorhaben hat das Straßenbauamt noch nicht ermittelt. Somit weiß die Gemeinde auch noch nicht, welche anteiligen finanziellen Belastungen für Fuß- und Radweg, Regenwasser, Beleuchtung sowie eventuell für Bustasche und Bedarfsampel auf sie zukommt.

Im Möwenweg soll in Höhe der Bushaltestelle eine Bedarfsampel eingerichtet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Schüler die Hauptstraße nach Schulschluss sicher queren können. Im Bereich Hafen wird der kleine Parkplatz entfallen, weil die neue Ortsdurchfahrt mehr Platz in Anspruch nimmt.

Bis zum Frühjahr 2020 wird ein Vorentwurf der Planung erstellt. Dazu können sich dann alle Einwohner äußern. Die Bürgermeisterin will im ersten Quartal 2020 außerdem eine Einwohnerversammlung zu dem Thema durchführen.

Über den Autor

Von Heiko Hoffmann