Neukloster

Das Telefon klingelt. Sandra Möring-Stark nimmt den Hörer ab. „Evangelische Kirchengemeinde Neukloster, was kann ich für Sie tun?“ Der Anrufer möchte die Pacht seiner Grabstellen verlängern lassen. Hilfesuchend schaut die junge Frau zur Seite – zu Hellgard Burmeister.

Sie weiß auf jede Frage eine Antwort und kann schnell helfen. Immerhin hat sie 30-jährige Erfahrung als Kirchengemeindesekretärin. Die ist neben dem Kirchengemeinderat wohl die wichtigste Person an der Seite eines Pastors. In Neukloster hat es zum Jahreswechsel eine Neubesetzung dieser Position gegeben mit Sandra Möring-Stark. Die 38-Jährige wird seit einer Woche von ihrer Vorgängerin Hellgard Burmeister eingearbeitet.

Anzeige

Halbtagsstelle

Die junge, dynamische Frau lernt schnell. Den Zuschlag hat sie auch bekommen, weil sie über buchhalterische und kirchliche Belange Bescheid weiß. Gelernt hat sie Immobilienkauffrau. Doch wer genau ist die neue Gemeindesekretärin?

Sandra Möring-Stark stammt aus Brandenburg an der Havel. Sie hat an der Universität Rostock Theologie studiert und am Lehrstuhl der Theologie gearbeitet. Doch dann hat sich die junge Frau umorientiert, das Studium vor der Abschlussprüfung abgebrochen und ist in ein Steuerbüro nach Bad Doberan gewechselt. Dort ist sie in der Lohn- und Gehaltsabrechnung tätig gewesen. Seit 2017 lebt Sandra Möring-Stark mit ihrer Familie in Neukloster. Der Kinder wegen (zwei und drei Jahre alt) hat sie nach einer Halbtagsstelle gesucht und nun gefunden.

Dokumentation

40 Prozent ihrer Arbeit hat mit Dokumenten zu tun, wie die Buchhaltung vorbereiten, die Kassenführung, sämtliche Belange der Kirchengemeindemitglieder entweder selbst bearbeiten oder an den Pastor weiterleiten. Und natürlich die Aufträge des Pastors abarbeiten. Das Ungewöhnliche an ihrer Tätigkeit in Neukloster ist, dass ihre Arbeit zu gut 60 Prozent die Friedhofsbelange einnehmen, denn hier in Neukloster werden nicht nur die kirchlichen Beerdigungen verwaltet, sondern auch die weltlichen.

„Unser Friedhof gehört der Kirche, deshalb bearbeiten wir in Zusammenarbeit mit den Bestattern grundsätzlich alle Beerdigungen“, erklärt Hellgard Burmeister. „Das heißt, die Beerdigungen müssen hier angemeldet werden, werden an unseren Küster Tilman Richter weitergeleitet. Wir sind dafür zuständig, dass alle Beerdigungen nachweisbar sind, egal, wie die Verstorbenen bestattet wurden.“

Lesen Sie auch: Denkmalschutz in Neubukow: So wird der jüdische Friedhof neu gestaltet

Bestattungen

Neben den normalen Sarg- und Urnenbestattungen, wo die Gräber gepflegt werden müssen, gibt es für die Angehörigen auf dem Neuklosteraner Friedhof auch die Möglichkeit, ihren Verstorbenen auf einer nicht zu pflegenden Urnengrabstelle beerdigen zu lassen. Hier stehen die Namen der Verstorbenen auf einer Stele. Eine namenlose Urnenbestattung auf einer Rasenfläche oder in einer ebenfalls namenlosen Gemeinschaftsanlage sind ebenfalls möglich. Wenn es eine kirchliche Bestattung werden soll, muss die Gemeindesekretärin das Gespräch mit dem Pastor vermitteln und vorbereiten.

Das Thema Friedhofsverwaltung wird also auch für die neue Kirchengemeindesekretärin einen sehr breiten Raum ihrer Arbeit einnehmen. „Da kann es passieren, dass man gerade ein tränenreiches Trauergespräch geführt hat und in der nächsten Minute betritt ein fröhlich strahlendes Paar den Raum, um sein Aufgebot zu bestellen. Da muss man schnell ab- und umschalten können“, weiß ihre erfahrene Vorgängerin.

Lesen Sie auch: Marketing und Nutzung: Wie sich die Rostocker Uni mit der Zukunft der Friedhöfe im Land beschäftigt

Einarbeitung

Noch ist Sandra Möring-Stark allerdings in der Einarbeitungsphase. „Für mich zurzeit am kompliziertesten ist das Ablagesystem. Was finde ich wo, ist die Frage, die ich mir dauernd stelle“, berichtet die junge Frau. „Aber sehr interessant ist, dass zum Beispiel die Bücher mit den Verstorbenen, aber auch über die Geburten, Taufen, die Konfirmationen und Hochzeiten bereits seit Jahrzehnten hier geführt werden.“

Aus dem untersten Fach des Aktenschrankes zieht sie das leicht vom Zahn der Zeit gezeichnete Geburten/Taufen-Buch heraus. Es ist im Jahr 1884 angelegt worden. Das ist interessant für Ahnenforscher, von denen Hellgard Burmeister in ihrer 30-jährigen Dienstzeit manch einen empfangen hat.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Sandra Möring-Stark ist alles spannend. „Bis jetzt habe ich meinen Schritt, mich hier zu bewerben, nicht bereut. Die Arbeit macht mir viel Spaß, ist interessant und abwechslungsreich, was für mich besonders wichtig ist. Außerdem denke ich, dass sich nun irgendwie der Kreis meiner beruflichen Entwicklung schließt.“

Von Kerstin Erz