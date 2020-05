Kirchen in Neukloster und Neuburg bekommen Hunderttausende für Sanierung

Neukloster/Neuburg

Gute Nachrichten für die Kirchen in Neukloster und Neuburg. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat für beide Gotteshäuser mehrere hunderttausend Euro zur Verfügung gestellt. Das teilte SPD-Bundestagsabgeordneter Frank Junge am Mittwoch mit.

350 000 Euro für Klosterkirche St. Marien in Neukloster

350 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm stellt der Haushaltsausschuss für die Dach- und Deckensanierung der Klosterkirche St. Maria in Neukloster zur Verfügung. Mit diesem Programm beteiligt sich der Bund an der Sanierung von national bedeutsamen Denkmälern in ganz Deutschland.

Darüber informiert Frank Junge, der bereits zum zweiten Mal Bundesfördermittel für die Kirche in Neukloster einwerben habe können. Nach den 300 000 Euro Fördermitteln des Bundes im Jahr 2016 für die Sanierung der Kirche sind die jetzt eingeworbenen 350 000 Euro für den zweiten Bauabschnitt vorgesehen.

Bundestagsabgeordneter Frank Junge (SPD) im Gespräch mit dem Architekten der Baumaßnahmen an der Klosterkirche St. Marien in Neukloster. Die Kirche bekommt 350 000 Euro Fördermittel. Quelle: privat

„Da wegen der Vielzahl der eingereichten bundesweiten Bewerbungen nur ein Teil der Anträge positiv beschieden werden konnte, bin ich froh und glücklich darüber, dass das auch diesmal wieder geklappt hat“, teilt Junge mit. Vor allem freue er sich für die Mitglieder der Kirchgemeinde und des Fördervereins sowie für Pastor Paul-Friedrich Glüer, die sich alle seit vielen Jahren mit viel Herzblut für den Erhalt ihrer Kirche einsetzten.

Dass jetzt mit den erneuten finanziellen Mitteln des Bundes die Kirchensanierung mit der Dach- und Deckeninstandsetzung fortgeführt werden kann, sei von höchster Bedeutung für die Kirchgemeinde und die Menschen vor Ort. Vor allem die Instandsetzung der Deckenbalkenanlage sei in diesem Bauabschnitt von besonderer Bedeutung, da es sich hierbei um eine sogenannte Blindbodenanlage handelt, deren Unterseite mit einer Deckenmalerei des 19. Jahrhunderts versehen ist.

275 000 Euro für Evangelisch-Lutherische Kirche in Neuburg

Weitere 275 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm gibt es für die umfangreiche Sanierung der Kirche in Neuburg. Junge freue sich für die Mitglieder der Kirchgemeinde und für Pastor Helmut Gerber. In der Neuburger Kirche muss vor allem der Dachstuhl instand gesetzt werden. Auch eine Reparatur des Traufmauerwerks und eine Sanierung von Rissen an den Außenwänden stehen an.

Weitere 275 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm gibt es für die umfangreiche Sanierung der Kirche in Neuburg. Quelle: Koschmieder

Auch die Kirche in Gadebusch profitiert von den Mitteln aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Sie bekommt 150 000 Euro. Mit dem Geld sollen statische Probleme am Turmschaft und Holz- und Feuchtigkeitsschäden beseitigt werden.

Auch Landrätin Kerstin Weiss zeigte sich erfreut über die Fördermittelzusagen. Sie freue sich, dass diese eingetroffen seien und danke dem Bundestagsabgeordneten Frank Junge dafür, dass er sich auf Bundesebene eingesetzt hat. Die Kirche Gadebusch sei beispielsweise nicht nur ein Stück Geschichte, sondern auch ein Stück Identität des Ortes.

Von Michaela Krohn