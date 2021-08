Rethwisch

„Ich habe jeden Sonntag zwei Gottesdienste“, sagt Ulrike Dietrich, Pastorin der Gemeinde Rethwisch. Denn seit etwa einem Jahr ist sie auch für die Gemeinde Steffenshagen-Retschow zuständig. „An Festtagen sind es noch mehr, weil die ja in allen drei Kirchen stattfinden sollen. Das ist manchmal ganz schön anstrengend.“ Seit Ulrike Dietrich die Stelle von Kai Feller übernommen hat, betreut sie 600 Gemeindeglieder mehr, insgesamt sind es damit 1100. Der direkte Kontakt ist für sie entscheidend. „Das Wichtigste ist, dass man die Gesichter noch kennt“, sagt sie. Durch die Corona-Pandemie war das Gemeindeleben in Steffenshagen im vergangenen Jahr eingeschränkt. „Ich habe aber schon Besuche gemacht. Und auch durch Taufen und Beerdigungen lernt man Stück für Stück die Gemeinde kennen.“

Unterstützung durch Ehrenamtler ist nötig

Die Arbeit sei allerdings nur möglich mit der Unterstützung guter Ehrenamtlicher vor Ort. „Wenn man die nicht hat, ist es sehr mühsam.“ Unentgeltlich tätig sind beispielsweise die Küster, die Organisten und die Kirchengemeinderäte. Außerdem steht Ulrike Dietrich seit Monatsanfang eine Gemeindepädagogin zur Seite, die in beiden Gemeinden angestellt ist. Diese Kombination aus einer vollen Pfarrstelle und einer Mitarbeiterstelle hilft nach Ansicht von Probst Wulf Schünemann dabei, ein lebendiges vielfältiges Gemeindeleben zu ermöglichen.

Ein ähnliches Modell gibt es auch in der verbundenen Kirchengemeinde Rerik/Biendorf-Russow. Die ursprünglich drei Gemeinden haben gemeinsam eine Pastorenstelle und zu etwa 66 Prozent eine Kantorenstelle. Ulrike Dietrich empfindet die Möglichkeit, im Team zu arbeiten, als Entlastung. „Wenn man als Einzelkämpfer dasteht, hat man nicht mehr die Möglichkeit zu gestalten.“

Gemeinden wollen Identität bewahren

Wie sie die Gemeinden unter einen Hut bringt, muss sie nun nach und nach herausfinden. „Für die Konfirmanden machen wir jetzt einen Versuch, dass sie sich alle 14 Tage im Wechsel in Rethwisch und in Steffenshagen treffen.“ Zudem hätten die Gemeindeglieder aus Steffenshagen schon als Gäste am Gottesdienst in Rethwisch teilgenommen. „Aber man kann nicht alles zusammenlegen“, sagt Ulrike Dietrich. So sei es den Gemeinden beispielsweise sehr wichtig, ihre Kirchen zu behalten und eigenständig zu bleiben. „Die Identität soll gewahrt bleiben“, sagt die Pastorin. Deshalb gebe es auch überall eigene Kirchengemeinderäte.

Die gibt es auch in den Kirchengemeinden Kalkhorst, Damshagen und Roggenstorf in Nordwestmecklenburg. Sie schließen sich ab 2022 zur Evangelisch-Lutherischen Jakobus-Kirchengemeinde Roggenstorf zusammen. Hintergrund sind auch hier die rückläufigen Mitgliederzahlen. Die Pfarrstelle in Kalkhorst ist nicht mehr besetzt. Der Entscheidung gingen Versammlungen in den drei betroffenen Gemeinden voraus, zu denen alle Mitglieder eingeladen waren. Die Kirchengemeinderäte haben sich schließlich einstimmig für einen gemeinsamen Weg entschieden.

Weniger Austritte während Corona Die beiden großen Kirchen verlieren weiter Mitglieder, die Zahl der Austritte ist während der Corona-Pandemie jedoch zurückgegangen. 2020 sank die Zahl der Protestanten auf rund 20,2 Millionen (2019: 20,7), rund 22,2 Millionen Menschen gehörten der katholischen Kirche an (2019: 22,6), wie aus den am Mittwoch von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz vorgelegten Statistiken hervorgeht. Der Mitgliederschwund durch Austritte, Sterbefälle und den demografischen Wandel summierte sich bei beiden Kirchen auf rund 884 000 Menschen. 2019 lag die Zahl noch bei 830 000. Dennoch gehören noch etwas mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Bevölkerung einer der beiden großen Kirche an. Hinzu kommen Christen aus orthodoxen oder Freikirchen. Die Kirchenstatistik 2020 sei erheblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt, erklärte die Bischofskonferenz. In beiden Kirchen ging die Zahl der Taufen und Trauungen zum Teil erheblich zurück, während etwas mehr Beerdigungen stattfanden.

Pfarrhäuser wurden an Privatleute verkauft

Das ist auch in Rerik/Biendorf-Russow so. Dort hat jede Gemeinde auch eigene Gemeinderäume, in denen gemeinsame Veranstaltungen stattfinden. Das kann sich Ulrike Dietrich auch für ihre Gemeinde vorstellen. „In Retschow sind wir dabei, einen Raum zu sanieren mit Toiletten und Teeküche.“ Problematisch sei, dass es dort und in Steffenshagen keine Pfarrhäuser mehr gibt, die Anlaufpunkt für die Menschen vor Ort sind. Sie wurden verkauft. „Beide waren riesig und kostenintensiv,“ sagt die Pastorin. Sie sieht aber auch Vorteile: „Dadurch sind Gelder möglich geworden, um in den Kirchen Räume auszubauen.“ Allerdings seien die Wege dadurch weiter geworden. Wenn die Steffenshäger das Gespräch mit der Pastorin suchen, müssen sie nach Rethwisch. „Für Gespräche für Taufen und Trauerfeiern mache ich das Gespräch in der Regel vor Ort“, sagt Ulrike Dietrich. Es sei allerdings erforderlich, Akzente zu setzen. „Ich habe in Rethwisch sehr viele Geburtstagsbesuche gemacht. Das wird jetzt so nicht mehr möglich sein.“ Allerdings sei es für Pastoren ganz normal, dass sie flexibel bleiben und spontan reagieren müssten.

„Es ist schwierig, wenn sich Kirche aus dem ländlichen Raum komplett zurückzieht“, sagt sie. „Gerade für Senioren ist zum Beispiel das Kaffeetrinken enorm wichtig.“ Man könne nicht alles zusammenlegen. „Man muss die Leute schon noch kennen.“

Von Cora Meyer