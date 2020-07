Timmendorf/Insel Poel

Sommer, Sonne, Wind – das sind die drei Zutaten, die Wassersportler auf der Ostsee lieben. In der Kite-Schule auf der Insel Poel warten die Lehrer und Schüler zwar gerade etwas sehnsüchtig auf den Wind zum Kiten.

Auf Wassersport verzichten muss dort aber niemand. Dort können auch Stand-up-Paddle-Boards ausgeliehen werden. Zudem bietet die Schule seit Kurzem auch sogenannte Hydrofoil-Kurse an.

Bedingungen an Poels Küste sind ideal

Henning Schult, Inhaber der Kite-Schule auf Poel, erklärt: „Wir schulen in unseren Kite-Kursen mit einem speziellen Schulungssystem. Auf einen Lehrer kommen maximal zwei Schüler“, sagt er. Viele andere Kite-Schulen würden mehr Teilnehmer pro Kurs zulassen. Das ginge aber laut Henning Schult oft zulasten der Sicherheit.

Wer das Kiten auf der Insel mal ausprobieren möchte, kann dies schon in einem Schnupperkurs machen. Der geht eine Stunde. Die Bedingungen an der Küste vor Timmendorf seien ideal. „Wir haben hier ein riesiges Stehrevier von etwa 300 bis 400 Metern. Das ist wichtig, um das Kiten sicher zu lernen“, erklärt Henning Schult. Nach etwa acht Unterrichtsstunden könne es mit dem Kiten richtig losgehen. In den ersten Unterrichtseinheiten gehe es vor allem um Sicherheit, Selbstrettung und Schirmbeherrschung. Erst dann geht es aufs Wasser.

Zurzeit sei lediglich der Wind das Problem. Seit zwei Wochen ist der nur ziemlich schwach in Erscheinung getreten. Doch ohne Wind kein Kite-Surfen. Da nütze selbst der größte Drachen nichts. Auf Spaß auf dem Wasser müsse aber niemand verzichten. Im Angebot hat die Wassersportschule auch Kurse fürs Stand-up-Paddeln. Die Bretter können auch einfach nur ausgeliehen werden.

Neue Trendsportart in Timmendorf ausprobieren

Eine andere Trendsportart wird zudem auch seit Kurzem auf Poel angeboten – das sogenannte Hydrofoiling. Wer schon sicher auf dem Brett ist, kann dies nun in Timmendorf ausprobieren. Mit diesem speziellen Board können Surfer auch schon bei wenig Wind Spaß haben, da der Widerstand unter Wasser viel geringer ist als bei anderen Kite-Boards.

Wer einen Kurs in Timmendorf machen möchte, muss zurzeit lediglich einen eigenen Neoprenanzug mitbringen. Das schreiben die aktuellen Corona-Verhaltensregeln vor. Für einige Kurse sei das schwierig, berichtet Henning Schult. Nicht jeder, der einfach nur eine Schnupperstunde buchen möchte, hat einen eigenen Neoprenanzug im Urlaub mit dabei. Schult nimmt es aber gelassen und sagt dazu einfach: „Passt schon.“ Ansonsten müssen beim Unterricht lediglich die Abstandsregeln eingehalten werden.

Henning Schult hat die Kite-Schule im vergangenen Jahr übernommen. Zwei Mitarbeiter geben zusätzlich die Wassersportkurse. Zu finden ist sie am Strand von Timmendorf, beim Hundestrand. Wer einen Kurs buchen will, kann sich unter 0173 / 24 32 501 per Mail an info@kiteschule-poel.de wenden.

