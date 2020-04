Wismar/Dorf Mecklenburg

Die Schulen fahren den Betrieb wieder hoch und müssen jetzt vieles für den künftigen Unterricht vorbereiten. Ines Albrecht, Leiterin des Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums (GHG), sieht die meisten ihrer Lehrerkollegen erst am Freitag. Wer Handschuhe und Masken im Unterricht tragen möchte, „kann das tun“. Die Schulsekretärin sei eine gute Schneiderin und hätte bereits einige Masken genäht – für diejenigen, die noch keine hatten.

74 Abiturienten hat das GHG, sie werden in acht- bis zwölfköpfige Gruppen unterteilt. Aus den Unterrichtsräumen seien Tische entfernt worden, zusätzliche Räume stehen in der Volkshochschule zur Verfügung. „Die haben wir schon vorher genutzt und werden das weiterhin tun, der Weg dorthin ist kurz“, berichtet Ines Albrecht.

Die Prüfungen werden wie in den vergangenen Jahren im Zeughaus geschrieben. Seifen und Desinfektionsmittel seien genügend vorhanden, nur einige Halterungen, um Letzteres zu befestigen, würden noch fehlen. Außerdem sei die gesamte Schule mit Hinweisschildern plakatiert.

Hinweisschilder und zusätzliche Räume in Wismar

68 Zwölftklässler hat das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wismar. Für sie gibt es verkürzten Unterricht und keine Hofpausen. Waschmittel und Einweghandtücher seien genügend vorhanden, berichtet Schulleiter Klaus-Dieter Sass. Auch Desinfektionsmittel hätte die Schule genügend auf Lager. „Das nutzen wir schon seit einem Jahr in den Toiletten und deshalb gibt es einen großen Vorrat.“

Den Schülern sei empfohlen worden, Feuchttücher zum Abwischen der Tische mitzubringen. Masken könnten sie auf Wunsch tragen – auch die Lehrer. Der Schulleiter ist guter Dinge, dass die Wiedereröffnung mit den Abiturienten reibungslos klappt. „Die Großen sind keine Kinder mehr, sie können Regeln gut einhalten“, ist Sass sicher.

Beide Gymnasien befinden sich in Trägerschaft des Kreises Nordwestmecklenburg. Der Kreis stellt für allen seine Schulen Hand-Desinfektionsmittel für den Eingangsbereich bereit und ausreichend Seife zum Händewaschen sowie Papierhandtücher.

„Die Schüler können Feuchttücher zum Abwischen der Tische mitbringen“, sagt Klaus-Dieter Sass, Leiter der Großen Stadtschule in Wismar. Quelle: Nicole Hollatz

Stadt sorgt für Schutzausrüstung

In Trägerschaft der Stadt Wismar befinden sich mehrere Grundschulen: „ Fritz Reuter“, „Am Friedenshof“, „Seeblick“, „ Rudolf Tarnow“ und die „Neue Schule“ sowie die Regionale Schulen „ Berthold Brecht“ und die „Ostsee-Schule“. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die einzelnen Klassenräume werden so umgeräumt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Die Schulen erarbeiten zudem eigene Konzepte zur Raum- und Pausenplanung sowie zur Wegeführung im Schulgebäude. Für die erste Startphase am 27. April mit den Regionale Schulen für die Klassenstufe 10 werden die Einrichtungen bis mit den notwendigen Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhen und Atemschutzmasken ausgestattet.

Die Grundschulen (mit dem Start der Viertklässler am 4. Mai) werden bis spätestens zum 30. April mit den notwendigen Schutzausrüstungen versorgt. Die Hansestadt Wismar stehe im engen Kontakt mit jeder Schule und könne so schnell auch Nachlieferungen organisieren. „Es wird jedoch ausdrücklich darum gebeten, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler eigene Masken zur Schule mitbringen“, so die Stadtverwaltung.

Eltern müssen draußen bleiben

Die Evangelische Schule „ Robert Lansemann“ in Wismar hat gerade erst einen modernen Neubau in Betrieb genommen. „Deswegen haben wir gute Voraussetzungen“, freut sich Schulleiterin Steffi Wolf. Sie hätte sich gewünscht, dass zuerst die Sechstklässler zurückkehren würden, „weil sie unsere Schule im Sommer verlassen“, sagt sie. Die Viertklässler werden halbiert unterrichtet. Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten. Sie können ihre Kinder an der Tür abgegeben und abholen. Steffi Wolf rechnet damit, dass die Kinder in der Notfallbetreuung weiter zunehmen werden. Gestartet sei man mit einer Gruppe, mittlerweile gibt es schon zwei.

Die Freie Schule Wismar bietet zurzeit Onlineunterricht in Deutsch, Mathe und Biologie an. Die einzige vierte Klasse, die es gibt, besteht aus 16 Kindern. Große Raumprobleme gibt es damit nicht. „Wir werden zwei Klassenräume zu einem machen“, berichtet Schulleiterin Ingrid Nowak. Die vom Bildungsministerium vorgegebenen Hygiene- und Aufsichtregeln werden eingehalten.

Tische-Rücken in Dorf Mecklenburg

Die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium „ Tisa von der Schulenburg“ in Dorf Mecklenburg nimmt den Unterricht mit drei Klassen auf. Für die rund 70 Schüler werden mindestens sechs Räume benötigt, sagt Schulleiterin Dr. Heike Skodda. Die Hälfte sind Abiturienten. Weil sie zu Konsultationen in Vorbereitung auf die Prüfungen kommen, werden nicht alle gleichzeitig da sein.

„Einige Toilettenräume müssen wir sperren, weil’s sonst zu eng wird“, sagt Dr. Heike Skodda, Schulleiterin KGS Dorf Mecklenburg Quelle: OZ

Es werden Klassenräume umgeräumt, das heißt Tische auseinandergerückt oder abgeklebt, um die Plätze zu markieren, die nicht besetzt werden können. Die Pädagogen überlegen sich neue Wege für die Schüler, wie sie ohne Kreuzungen auf den Gängen in die Klassenräume gelangen.

„Einige Toilettenräume müssen wir sperren, weil’s sonst zu eng wird. Wir kleben Toiletten und Waschbecken zu, so dass wir mit wenig Schülern alles benutzen können“, berichtet die Schulleiterin. Zudem werden Desinfektionsmittelspender an den Eingängen zu den Schulgebäuden aufgestellt. Seife und Waschbecken sind laut Schulleiterin in allen Waschräumen ausreichend vorhanden. „Wir werden versuchen, in den Klassenräumen Desinfektionsmittel für die Türklinken hinzustellen und für die Geländer. Aber wir arbeiten daran, dass die Reinigungsfirma einmal am Tag die Türklinken, Griffe und Geländer reinigt.“

Die erste Prüfung ist für Freitag, den 8. Mai, vorgesehen. Dann schreiben die Abiturienten ihre Deutschklausur. „Ich bin froh, dass wir unsere große Mehrzweckhalle nutzen können“, gesteht die Direktorin, „so können wir ausreichend Platz für die Schüler zur Verfügung stellen. Ansonsten werden sie in mehrere Räume verteilt. Auch das ist umsetzbar.“

Klebebänder und Masken in Neuburg

In der Regionale Schule mit Grundschule „Am Rietberg“ in Neuburg werden die Handläufe und Griffe regelmäßig gereinigt. Es sind Aushänge vor den Toiletten und Büros angebracht, die darauf hinweisen, den Mindestabstand einzuhalten. Der wird zudem wie an den Supermarktkassen mit Klebestreifen sichtbar gemacht. Reinigungsmittel sind da und theoretisch auch genügend Personal, berichtet Schulleiterin Carola Hartstock. Aber: Lehrer könnten auch ohne einer Risikogruppe anzugehören krank werden. „Wir kriegen den Start gut organisiert und hoffen, dass es auch in der Praxis funktioniert.“ Zwei zehnte Klassen mit 29 Schülern gibt es zurzeit, alle sollen beim Wiedereinstieg in die Schulzeit von ihren Klassenleitern begrüßt werden.

Viele Waschbecken in Bad Kleinen

Ute Vandreier, Leiterin der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“ in Bad Kleinen „brummt der Kopf“ wegen der Vorbereitungen: „Die Vorbereitungszeit ist knapp“, sagt sie. Reinigungsmittel gäbe es reichlich und seit der Sanierung der Schule sogar Waschbecken in den Klassenzimmern. Die älteren Klassen werden in zwei oder drei Gruppen aufgeteilt. „Sie werden ein guter Testlauf sein für die Kleinen“, sagt Ute Vandreier. Dennoch müsse bei den Grundschülern mehr darauf geachtet werden, dass sie den Mindestabstand einhalten. „Wenn sie ihre Klassenkameraden und Freunde sehen, sind sie vielleicht nicht so diszipliniert wie die großen Schüler“. vermutet die Schulleiterin.

Toilettenaufsicht und Lerngruppen in Neukloster

Astrid Paschen, Schulleiterin des Gymnasiums „Am Sonnenkamp“ in Neukloster muss künftig Bus-, Toiletten und Pausenaufsichten einteilen. „Die Pausen und die Konsultationen der Prüflinge werden zeitversetzt stattfinden“, kündigt sie an. Es gibt gesonderte Stundenpläne, um den Unterricht zu entzerren. Noch geklärt werden müssen einige Fragen, zum Beispiel was passiert, wenn Schüler etwas zu Hause vergessen. „Mal eben einen Stift beim Nachbarn ausleihen, das fällt“, erklärt Astrid Paschen. In einem Elternbrief werde zudem darauf hingewiesen, dass Schüler, die sich nicht an die Regeln halten, nach Hause geschickt werden.

Die Regionale Schule Neukloster startet mit zwei zehnten Klassen in vier Gruppen, berichtet Schulleiter Roland Polzin. Eine Lieferung mit Desinfektionsmitteln werde am Donnerstag erwartet. Hauptsächlich sollen das erstmal die Lehrer nutzen, die Schüler vor allem Seife. „Und da unsere Räume nicht allzu groß sind, haben wir zur Einhaltung des Mindestabstandes bereits viele Tische ausgeräumt“, ergänzt Roland Polzin.

„Die Lehrer haben im Homeoffice Masken genäht“, sagt Gabriela Franke-Besener, Leiterin der Grundschule Neukloster. Quelle: Kerstin Schröder

Gabriela Franke-Besener, Schulleiterin der Grundschule Neukloster, empfängt mit ihren Kollegen zunächst drei vierte Klassen. „Die werden in sechs Lerngruppen aufgeteilt“, berichtet sie. Vor den Toiletten gäbe es jetzt noch mehr Ampeln, die anzeigen, ob sie frei oder besetzt sind. Außerdem seien die Wasserhähne so eingestellt, dass sie 20 Sekunden lang laufen. Mit Klebeband seien vor den Büros und anderen Räumen die Mindestabstände markiert. „Die Lehrer hoffen, dass die Schüler mit Masken kommen und haben extra auch noch welche genäht“, erzählt Gabriela Franke-Besener. Ein Problem werden bestimmt die großen Pausen auf dem Hof sein, „aber die Kinder müssen ja auch mal raus“, betont die Schulleiterin.

Neue Wasserhähne in Proseken

In der Regionalen Schule mit Grundschule Proseken hat es bislang nur kaltes Wasser zum Händewaschen gegeben. Wie Bürgermeister Friedel Herms-Ferlemann berichtet, wird künftig auch warmes Wasser nutzbar sein. An den Waschbecken sind die Knöpfe durch Hebel ersetzt worden, die leicht zu bewegen sind und nur kurz berührt werden müssen. Desinfektionsgeräte seien bestellt, in allen Klassenzimmer gäbe es Waschbecken. „Zurzeit überlegen wir noch, ob das Schulessen bis zum Sommer ausgesetzt wird, das entscheidet sich in ein paar Tagen“, ergänzt der Bürgermeister.

Von Kerstin Schröder und Haike Werfel