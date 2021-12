Wismar

Was für eine schöne Überraschung für Domenik Barz und sein Team auf der Covid-Station im Wismarer Sana HANSE-Klinikum. Der junge Mann aus Neukloster ist stellvertretender Stationsleiter, stellvertretend für sein Team nahm er gerade einen großen Stapel mit liebevoll beschrifteten Umschlägen entgegen, jeder mit einem persönlichen Dankeschön und einem Cafégutschein gefüllt.

Domenik Barz wollte eigentlich sich nur was Warmes in der Pause beim „Budenzauber“ im Wirtschaftshof des Krankenhauses holen. Dort stehen seit Tagen Buden mit alkoholfreien Heißgetränken und leckeren warmen Speisen als interner Weihnachtsmarkt – so dankt die Krankenhausleitung den Kolleginnen und Kollegen in Zeiten, in denen normalerweise die große Weihnachtsfeier des Unternehmens stattfindet. Nun natürlich nicht. Am Budenzauber hatte man schon auf ihn gewartet – mit der großen Überraschung fürs Team.

Danke sagen

Sabine Hammerich vom gleichnamigen Wismarer Orthopädiefachgeschäft hatte schon im November die Idee, dass die Wismarer ihre Herzensmenschen mit Cafégutscheinen überraschen und beschenken können – einfach zum „Danke“-Sagen. Ihr Mann meinte nun, dass die, die jetzt auf den Intensivstationen arbeiten, auch absolute Herzensmenschen sind. So ist die Idee gewachsen und Sabine Hammerich hat 40 Gutscheine à 25 Euro für ihre „Helden des Alltags“ überreicht: für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Intensiv-Station, der Covid-Station sowie des Empfangs.

Der Pfleger freut sich insbesondere über die mediale Aufmerksamkeit für das Thema derzeit. „Die Arbeit ist anstrengend, es ist schön, da ein bisschen Anerkennung zu bekommen.“ Sonst kann er mitunter nur den Kopf schütteln angesichts der Impfskeptiker. „Es ist frustrierend, dieses Unvernünftige!“ Und ja, sie haben viel zu tun auf den Stationen.

Applaus verstummt

Sabine Hammerich: „Wir wollen so unsere Dankbarkeit für die Arbeit dieser Menschen zum Ausdruck bringen. Denn der Applaus ist verstummt und die Massen scheinen diese Arbeit als selbstverständlich hinzunehmen“, erzählt Sabine Hammerich. „Federzauberin“ Birgit Gleichmann hat spontan die Umschläge beschriftet, sonst schreibt sie „Wismarpoesie“ auf die Schaufenster der Stadt.

Sabine Hammerich: „Durch diese Aktion wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und die Arbeit dieser Menschen würdigen auch in der Hoffnung, Nachahmer zu finden. Gleichzeitig unterstützen wir dadurch auch die hart getroffenen Gastronomen unserer Stadt.“ Die Gutscheine gelten fürs EigenSinn und für das Café Glücklich. Und Sabine Hammerich freut sich: „Wir konnten bereits zwei Kollegen aus Memmingen in Bayern und Pforzheim in Baden-Württemberg dazugewinnen. Sie bedanken sich in ähnlicher Form beim Personal ihrer lokalen Krankenhäuser.“

Von Nicole Hollatz