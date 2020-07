Wismar

Ein 64-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmittag in Wismar schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann auf dem Radweg der Poeler Straße. Als er am Kreisverkehr die Straße überqueren wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kleintransporter.

Das Fahrzeug und der Radfahrer kollidierten. Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro.

Von OZ