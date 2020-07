Klezmer-Trio spielt Tango-Melodien  in der Wismarer Nikolaikirche

Wismar

Der Verein „Musik in der Kirche“ lädt heute zu einem „Mittwochkonzert“ ein. Das Klezmer-Trio „ Chuzpe“ (Besetzung: Akkordeon, Klarinette und Kontrabass) spielt ab 20 Uhr in der Wismarer Nikolaikirche. In seinem Programm „Vom Schtetl in die Welt des Tango“ präsentiert das Trio ausgefeilte Kompositionen, die sich vor allem beim musikalischen Vokabular der Tango- und Klezmertradition bedienen.

Diese Elemente reichern die Musiker mit eigenen Ideen an und würzen mit rheinländischem Humor. Fire, Rain & Espresso weisen auf die musikalischen Kontraste hin: „ Chuzpe“ klingt mal feurig und lodernd, mal erfrischend wie ein Regenguss und mal intensiv wie ein starker Ristretto.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich.

