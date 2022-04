Wismar

„Ohne das Ensemble und die regelmäßigen Proben und nun das Konzert würde ich bestimmt weit weniger üben oder schwierige Stellen einfach irgendwie hinwurschteln“, schmunzelt Jakob Diel.

Üben fürs Zusammenspiel

Dem 35-jährigen Wismarer geht das wie vielen Hobbymusikern in dem Alter – neben Job und der Familie mit Kindern ist es nicht einfach, die Zeit für das Instrument zu finden. Was schade ist, denn die Musik und das gemeinsame Musizieren tun gut. Seit seinem 11. Lebensjahr spielt er Klarinette, seit vier Jahren im Ensemble „Cappella Baltica“. Und im Zusammenspiel mit all den anderen Musikern aus Wismar und teils auch von weiter her müssen auch die Problemstellen klappen.

„Durch das Ensemble spiele ich weit regelmäßiger“, dankt Hochschulmitarbeiter Jakob Diel. Sophie Brügemann (21) spielt Querflöte und Saxofon und kommt immer extra für die Proben aus Oldenburg, wo sie Theologie und Musik auf Lehramt studiert. Ludwig Rehburg (78) kommt extra aus Schwerin und spielt Tuba im Ensemble – seit dessen Gründung vor zehn Jahren.

Emotional schön

„Es ist einfach emotional schön, zusammen zu musizieren“, beschreibt Ludwig Rehburg und dankt Silke Thomas-Drabon von der Evangelischen Musikschule Wismar, die als Ensembleleiterin für jedes Instrument eine eigene Stimme schreibt. Er hat im Rentenalter mit dem Tubaspiel und eben auch dem Lernen des Instrumentes angefangen, seine Frau hat mit dem Klarinettenspiel begonnen. „Es tut gut!“

Dieses gute Gefühl wollen die 20 Musikerinnen und Musiker der „Cappella Baltica“ ihren Konzertgästen weitergeben. Am 30. April um 17 Uhr laden sie zum Konzertabend unter dem Credo „Klezmer meets Classic“ in die Wismarer Heiligen-Geist-Kirche.

Emotional ansprechend

„Ich habe mich schon immer gefragt, warum mir Klezmer-Musik als Volksmusik der Juden so gefällt, warum es mich so emotional anspricht“, beschreibt Silke Thomas-Drabon. Sie weiß, „spielt das Ensemble Klezmermelodien, bekommen die Musiker immer ein begeistertes Feedback.“ Entweder die Füße wippen mit oder die mitunter auch traurigen Melodien berühren die Menschen.

„In diesem Konzert werden Musiken in der Klezmertradition mit klassischer Musik jüdischer Komponisten korrespondieren“, erklärt sie weiter. Lieder zwischen Barock und dem 20. Jahrhundert werden erklingen. Der Chor von Monika von Westernhagen begleitet das Ensemble, die Mezzosopranistin aus dem Landkreis wird singen, dazu Renate Burk-Färber die Violine spielen. Pastor Roger Thomas rundet das Programm mit Prosa über das jüdische Leben in Galizien und Odessa ab.

Silke Thomas-Drabon: „Das Geheimnis der gefühlten musikalischen Seelenverwandtschaft können wir durch das Lüften von historischen und geografischen Entwicklungen der letzten Jahrhunderte in diesem Konzert enthüllen!“ Das Konzert wird im Rahmen des bundesweiten Programms „Neustart Amateurmusik“ und durch die Kulturförderung des Landkreises möglich gemacht. Der Eintritt ist frei.

Von Nicole Hollatz