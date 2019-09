Wismar

Diesen Freitag wollen Wismars Klimaaktivisten es wissen: Wieder wollen sie für eine neue Klimapolitik auf die Straße gehen – inzwischen zum vierten Mal. Doch diesmal sollen explizit auch Eltern, Großeltern, Lehrer und Unternehmen mit ihren Mitarbeitern am Klimastreik teilnehmen.

Polizei begleitet die Demonstration

Die „ Fridays for Future“-Bewegung will am Freitag wieder weltweit Menschen motivieren, sich lautstark für eine Wende in der Klimapolitik einzusetzen. In Wismar sind für diesen Tag 200 Teilnehmer von den Organisatoren angemeldet worden. Das bestätigt auch Stefanie Busch, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock, das auch für Wismar zuständig ist. „Die Polizei wird die Demonstration durch die Stadt auch begleiten – allerdings nur zur allgemeinen Verkehrsabsicherung“, sagt Stefanie Busch.

Teilnehmerzahlen gingen bei letzten Protestaktionen zurück

Drei Klima-Demonstrationen hat es seit März in Wismar gegeben. Die Erste zählte die meisten Teilnehmer. Damals marschierten etwa 500 junge Leute durch die Stadt. Zur zweiten und dritten Demo kamen dann „nur“ noch rund 120 Teilnehmer.

Nun erhoffen sich die Organisatoren in Wismar wieder mehr Anklang. Helfen sollen dabei auch Unternehmen. Bisher ist allerdings nicht bekannt, ob sich auch Firmen mit ihren Mitarbeitern am Streik beteiligen. Allerdings hat bereits eine Gewerkschaft ihre Mitglieder aufgefordert, sich an der Demonstration zu beteiligen.

Gewerkschaft ruft Mitglieder zur Teilnahme auf

In den rund 4100 Betrieben im Landkreis Nordwestmecklenburg sollen Beschäftigte am 20. September ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Dazu ruft die IG Bauen-Agrar-Umwelt ( IG Bau) auf. „Am internationalen Protesttag können auch Arbeitnehmer vor Ort mitmachen – und zum Beispiel eine längere Mittagspause einlegen. Eine Job-Klima-Pause wäre ein wichtiges Signal. Denn das Thema geht jeden etwas an“, sagt der Bezirksvorsitzende der Umweltgewerkschaft, Jörg Reppin. Es sei höchste Zeit, sich auch im Beruf über Themen wie Erderwärmung und CO2-Bilanz auszutauschen.

Aktueller Klimawandel schädigt hiesige Wirtschaft

Welche Folgen der Klimawandel bereits jetzt habe, zeige sich an der Forstwirtschaft und den verheerenden Schäden in den heimischen Wäldern. Dürre, Unwetter und Schädlinge setzten den Bäumen in bisher unbekanntem Ausmaß zu. „Von der Fahrgemeinschaft zur Baustelle bis hin zur Sanierung undichter Bürofenster gibt es eine Menge, was man in Sachen Klimaschutz tun kann“, so Reppin.

Die IG BAU Mecklenburg appelliert zugleich an die Arbeitgeber in der Region, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Klima-Demonstrationen zu ermöglichen – gerade am 20. September, dem zentralen Klima-Protest-Tag. Die Gewerkschaft setze sich bereits seit Jahren für mehr Klima- und Naturschutz ein – unter anderem in der Klima-Allianz. „Entscheidend ist es, Umwelt und Arbeit zusammen zu denken. Denn weder Natur noch Jobs dürfen unter die Räder kommen“, betont Reppin.

Fahrrad-Demo startet vor dem Rathaus

Nicht unter, sondern auf Rädern will sich auch die Wismarer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs an der Aktion am Freitag beteiligen. Der plant nämlich eine Fahrraddemo. Vorsitzende Marie Anne Schlaberg betont: „Wir sind nicht als Konkurrenz, sondern als Bestandteil der Bewegung dabei“ und freut sich auf viele begeisterte Radfahrer.

Treffpunkt ist am Freitag, um 14 Uhr, an der Ostseite des Rathauses. Geradelt wird vom Rathaus Richtung Polizei in die Dr.-Leber-Straße und von da an auf der rechten Fahrbahn zur Dahlmann-, Ulmen-, Wasser- und Bahnhofstraße und zurück zum Rathaus. Gemeinsam wolle man zeigen, dass Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft nicht mehr länger bereit sind, die Untätigkeit beim Klimaschutz hinzunehmen.

