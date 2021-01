Bad Doberan/ Wismar

Seit dem 16. März 2020 ist Michael Jürgensen Geschäftsführer des Sana-Hanse-Klinikums Wismar und des Sana Krankenhauses Bad Doberan, im Krisenmodus. Vor allem zum Jahresende wurde die Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie extrem, als sich 13 Mitarbeiter in Wismar mit dem Coronavirus infiziert hatten. Im Interview sagt Michael Jürgensen, warum er für die Impfungen aller Mitarbeiter ist und spricht sich klar für einen Rettungsschirm für Krankenhäuser aus.

Erste Akutpatienten in Mecklenburg-Vorpommern werden in Hilfskrankenhäuser verlegt. Wie ist die Situation in Bad Doberan?

Glücklicherweise haben wir uns relativ frühzeitig darauf eingestellt. Wir haben für Corona-Verdachtspatienten und Corona-Patienten Bereiche geschaffen. Seit geraumer Zeit ist die Lage in Bad Doberan relativ entspannt. Wir haben derzeit drei nicht intensivpflichtige Patienten, das ist auf jeden Fall zu bewältigen.

Nimmt das Krankenhaus in Bad Doberan gezielt Corona-Patienten auf?

Gezielt nicht. Wenn sich jemand mit dem Coronavirus infiziert hat, dann nehmen wir ihn natürlich auf. Wir haben eine regelmäßige Abstimmung mit den Kliniken in der Umgebung. Sollte der Krisenfall sich intensivieren, dann helfen wir uns auch gegenseitig.

Wie sieht die Situation in Wismar aus?

Vor Weihnachten war sie extrem, als 13 Mitarbeiter an Corona erkrankt waren. Dadurch mussten wir rund 40 Mitarbeiter in Quarantäne oder Arbeitsquarantäne schicken. Die Versorgung kann dann schon nicht mehr zu hundert Prozent bewerkstelligt werden. Wir haben die Zeit vor und nach Weihnachten genutzt, um restriktiv alles runterzufahren, so dass die Lage jetzt entspannt ist. Quarantäne und Arbeitsquarantäne sind fast vollständig wieder aufgehoben. Wir haben noch zwei Mitarbeiter in Wismar in Quarantäne.

Das heißt, es wurden Operationen verschoben.

Ja.

Hat die Situation in Wismar auch Bad Doberan betroffen? Gibt es dann einen Austausch der Mitarbeiter?

Im Krisenfall ja, aber dadurch, dass vor Weihnachten in jedem Krankenhaus weniger zu tun ist, konnten wir die Lage so bewältigen. Aber selbstverständlich stimmen sich die Kliniken untereinander ab und helfen sich gegenseitig.

Wurden in Bad Doberan aufgrund der Corona-Pandemie Operationen verschoben?

Dadurch, dass wir uns von Anfang darauf eingestellt haben, jederzeit Corona-Patienten zu behandeln, sind im Jahr 2020 natürlich die Leistungen zurückgegangen. Im letzten Jahr haben rund 4000 Operationen stattgefunden, also rund 500 weniger als im Jahr davor. Für so ein kleines Krankenhaus ist das schon enorm. Aber das Land Mecklenburg-Vorpommern hat uns den Auftrag gegeben, uns darauf einzustellen und dann müssen wir das auch kompromisslos tun.

Durch entfallene Operationen fehlen Einnahmen. Wie ist die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Bad Doberan und Wismar? Einige Kliniken haben bereits darauf hingewiesen, dass sie ihre finanziellen Grenzen erreichen.

Bis zum 30. September waren wir unter einem Rettungsschirm, der die Defizite ausgeglichen hat, so dass wir nicht in große Probleme gekommen sind. Doch dieser Rettungsschirm ist seit 1. Oktober weg.

Die Corona-Pandemie hat das Gesundheitswesen das gesamte Jahr 2020 über vor massive medizinische und wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Derzeit ist nicht abzusehen, dass sich diese schwierige Situation in 2021 rasch ändern könnte. Die wirtschaftlichen Folgen eines fehlenden regulären OP-Betriebs, erhöhte Personal- und Einkaufskosten, die Freihaltung von Betten und viele weitere erschwerende Faktoren müssen deshalb für alle Krankenhäuser vom Staat abgefedert werden, weil es sonst zu drastischen Folgen kommen könnte, die die finanziellen Nöte der Kliniken weiter verschärfen würden.

Um es zu veranschaulichen: Während der Pandemie können wir aufgrund der verschärften Hygienevorschriften nur eine bestimmte Anzahl unserer eigentlich verfügbaren Betten aufstellen, das bedeutet im Umkehrschluss, dass weniger Patienten versorgt werden können – und die Kliniken somit weniger Erlöse generieren können, die jedoch Hauptbestandteil der Finanzierungsgrundlage sind. Von daher brauchen die Kliniken den neuen Rettungsschirm dringend.

Wie lange könnten Sie den Zustand jetzt halten, bevor es wirtschaftlich schwierig wird?

Wir sind in einem Konzern, da haben wir Hilfestellungen, wenn wir in akute finanzielle Probleme kommen sollten. Sana hat in Antizipation der Ereignisse und vor dem Hintergrund der in 2020 gemachten Erfahrungen bereits frühzeitig einen finanziellen Puffer aufgebaut. Natürlich reicht auch dieser Puffer nicht, um ein fehlendes Handeln von Politik und Krankenkassen dauerhaft abzufedern.

Seit dem 27. Dezember wird gegen das Coronavirus geimpft. Gab es schon Impfungen in den Kliniken?

Am Mittwoch haben in Bad Doberan die ersten 50 Impfungen stattgefunden. In Wismar sind derzeit 260 Mitarbeiter geimpft.

Wie hoch ist die Impfbereitschaft?

In beiden Kliniken ist die Impfbereitschaft erfreulicherweise hoch.

Hat es Konsequenzen, wenn Mitarbeiter sich nicht impfen lassen? Muss im Arbeitsablauf was umgestellt werden?

Unsere Mitarbeiter werden im Rahmen unseres Hygienekonzepts mit persönlicher Schutzausrüstung, Masken etc. versorgt und im Bedarfsfall auch getestet. Zudem schulen wir konsequent und kontinuierlich in Fragen der Hygiene und deren Einhaltung. Selbstverständlich sind Impfungen in diesem Kontext deshalb ein entscheidender Baustein, aber da es sich um eine höchstpersönliche Entscheidung handelt, werden wir unsere Mitarbeiter vor allem informieren und an ihre Verantwortung appellieren. Ich persönlich halte es jedoch für unsagbar wichtig, dass gerade in der Krankenversorgung Mitarbeiter geimpft sind.

Von Anja Levien