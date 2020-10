Klütz

Die Schmalspurbahn „Lütt Kaffeebrenner“ in Klütz bietet kurz vor Abschluss der Saison noch einmal Fahrten mit einer Dampflokomotive an. Am 17., 18. und 19. Oktober wird der Zug dreimal täglich von einer 1918 gebauten Dampflok gezogen.

Dampflok ist mehr als 100 Jahre alt

Die Brigadelok „99 1138“ von Henschel&Sohn, erbaut 1918, wird von der Parkeisenbahn Wuhlheide in Berlin genutzt. Deren Förderverein, die Schmalspurbahn-Freunde Berlin, schicken ein Team von Lokführern und Heizern, die den Zug zwischen Klütz und Reppenhagen dann steuern werden.

Anzeige

Sechs Jahre auf 600 Millimetern

Der „Lütt Kaffeebrenner“ fährt seit 2014 auf einer Spurbreite von 600 Millimetern. Im Jahr 2019 wurde mit 29 492 Passagieren ein neuer Fahrgastrekord aufgestellt. Auch in diesem Jahr können sich die Betreiber trotz Corona nicht über Gästemangel beklagen. „Im Juli sind wir an die Zahlen des Vorjahres herangekommen“, sagt Eva Eckert, die für die Stiftung Deutsche Kleinbahnen am Klützer Bahnhof arbeitet.

Maskenpflicht auch im Kaffeebrenner

Wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr bis auf die Sonderfahrten keine Fahrten am Wochenende angeboten und wie im öffentlichen Nahverkehr auch gilt in der Kleinbahn die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Das ist für die meisten auch gar kein Problem“, sagt Eckert, die sich auf die drei Tage mit Dampflok freut.

Karten für die Fahrt im „Lütt Kaffeebrenner“ kosten für Erwachsene 10 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 5 Euro.

Von Malte Behnk