Klütz

Ein weißer VW T6 ist am Freitag in Klütz gestohlen worden. Der Polizei zufolge entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum vom 8. Januar gegen 22.30 Uhr bis zum 9. Januar, 9 Uhr das Fahrzeug, das auf einem Parkplatz am Sportplatz in der Schloßstraße abgestellt war. Der Wert des entwendeten Transporters wird auf 20 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ