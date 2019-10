Können Sie die verstehen? Wismarer Plattdeutsch-Beiträge zum Nachlesen

Wismar

Hanning ist der Plattdeutsch-Autor der Wismarer Ostsee-Zeitung. Hier seine Kolumnen aus dem September zum Nachlesen:

För uns Ierdball

De „ Fridays for Future“-Bewägung hett latern Friedach ok bi uns in Wismer een Teiken sett un sik lutstark för ne Wen’n in de Klimapolitik insett. Dormit up uns Ierdball ok noch väle hunnert Johr na uns de Minschheit existeer’n kann, hemm sik Jung un Olt up denn Mark’platz drapen un sik för „Klimaschutz-Jetzt“ insett. Dorünner ok ca. 40 Fohrradfohrers vun de Ortsgrupp’ ADFC Wismar. Weck verheerend Folgen de Klimawandel för uns all hett, kriegen wi jedeen Dach in de Flimmerkist’ tau seihn un in Radio tau hürn. Oewerswemmungen, grote Schäden in Holt un Flur, Dürre un schlechte Oorn maken sik ok bi uns ümmer mihr bemarkbor un bring’n väle Lü, dorünner ok mi, nu doch äbendrächtig tau’n Nadenken un Hanneln. So heff ik mi an Friedach de Fohrradgrupp’ anschlaten, de ünner Führung vun Polizei ne half Stun’n dörch un üm uns Stadt führte. Klimaschutz geiht uns all an! Wi hemm de Ierd nur borgt, möten sei heil un gesund an de nafolgenden Generationen oewergäben.

Strandwäder ade!

En’n August hemm mien Fru un ik bi väl Sünnenschien noch poor schöne Stun’n in uns „Ba’wann“ an de Wohlenbarger Wiek verbröcht. Bi’m Rätselraden in uns OZ, bi’m Arftensupp’äten ut de Gulaschkanon, bi Bocciaspäl, Swemmen in de Fluten un bi’m Häunergöttersäuken vergüng de Tiet wie im Flug. Noch eis orrich Farf up denn Lief affat, güng dat an’n späden Nameddach werrer na Hus. Väle schöne Fotos vun denn noch naturbelatenen Strand un uns fin’n nu werrer denn Wech in uns Billeralben. Väl Höög hemm wi, wenn wi de Biller ut all de Johr verglieken. Mi föl dorbi up, dat uns Windschutz uns all twinnig Johr gauden Deinst leistet, un mien twei Ba’büxen mi all acht Johr üm de Been fladdern un ümmers noch passig sünd. Villicht bringt de Wihnachtsmann mal poor niege vörbi! Latern Sünndachnameddach wier ik nu noch eis mit mien Drahtäsel in Zierow. Furs heff ik, in dat nu all kolle Wader, mien Maut afkäuhlt. Dorbi harr ik de Ostsee för mi ganz allein. Fix werrer in de Kladagen keem ik up de Trüchfohrt düchtig in’t Schweiten. Anbaden in’n Mai un Afbaden in’n September is oewer all de Johr hen mien’ Devis!

Campingurlaub

Bi’m Läsen vun uns Ostsee-Tiedung föl mi de Artikel oewer Campingurlaub bi uns an de Ostsee in’t Ooch. Hei hett mi an verladen Tieden erinnert. Sowie de tschechischen Börgers bi uns ehrn Urlaub beläben, hemm wi tau DDR-Tieden uns Urlaub in de dormaligen CSSR verbröcht. Tausamen mit uns Verwandten sünd wi mit Trabbi, Skoda, Telt un „Klappfix“ losführt un an de Moldau in Podoli landt. Bi Bier un Knödel taun günstigen Pries harrn wi up de Teltplätz väl Höög un väl Freu’ in freier Natur. Furs harrn wi Anschluss an de Inheimschen funn’, künn’n so ok fix poor DDR-Mark in Kronen umtuschen, dor wi nur eenen begrenzten Bedrach tau Verfügung harrn. Uns Frugens hemm buntes Glas, Kristall un Wihnachtsboomschmuck inhamstert un sik bannig doroewer freugt. Keemen wi up de Trüchfohrt an de Grenz’, güng dat grote Zittern los. Hoffentlich ward’n wi nich all tau dull filzt! Glück harrn wi bet up eenmal, dor möt ik mien Skoda half uteenaanner bugen. Aewer all’s löp gaut af! So hemm wi väle Johr schöne Urlaubsdag beläft un poor Kristallgläs’ stahn hüttodags noch bi uns in Schapp. Erinnerungen, an de wi giern trüchdenken!

Plumm’kauken un mihr!

De Tiet is werrer dor, wo uns de Plumm’ baukstäblich in’n Mund wassen. Also, de Tiet för Plumm’kauken! Ik wier mit mien Fohrrad ünnerwägens na Hurnsdörp dörch de Rohlsdörper Dann’n un bi Krusenhagen bün ik fündig wurd’n. Tauhus ankam’n, fix entsteint, hätt mien Fru Kauken backt! De Rük ut de Köck löt mi dat Warer in’n Mund tausamenlopen, un furts harr ik dat ierste warm’ Stück verputzt. Annern Dags kreegen wi Besäuk un dat Bleck wier ruckzuck lerrig. Dat gifft ca. 2000 verschieden Plumm’sorten, wat man sik kum vörstell’n kann! An’n besten smecken mi uns inheimschen, wenn man sei frisch vun Boom plückt. Iergistern, bi uns tauhus, hätt Mudders oft eis Plumm’supp mit Mehlklüters kakt. Disse Supp’ hätt mi ümmers gaud münnt un gifft ok hütigendags noch bi uns tau äten. Oewers ok een saftigen Meckelborger Rippenbraden, schön füllt mit Plumm’n un Appels, is nich tau verachten. Bestellt heff ik mi dat! Ik denk, taun Sünndach steiht dat up’n Meddachsdisch.

Von OZ