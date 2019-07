Wismar

Sie sind klein, bunt, kommen in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen daher und verschwinden mit einem Happs in den Mund: Pralinen. Die edlen Kugeln sind aufwendig in der Herstellung und für viele die Königsdisziplin in der Arbeit mit Schokolade. Auch Luise Senf, Konditormeisterin in Wismar, ist den kleinen Verführungen verfallen – zumindest in der Herstellung. Viel naschen tue sie nach eigenen Angaben nicht.

„ Pralinen faszinieren mich, weil ich dort ganz viel Freude in ein kleines Teil stecken kann“, sagt die 28-Jährige dennoch, während sie Rohlinge aus weißer Schokolade mit einer Lavendel-Zitronen-Creme füllt. Eine Eigenkreation – so wie alle Pralinen, die sie in der Wismarer Konditorei Senf herstellt und verkauft.

Seit 1997 waren ihre Eltern selbstständig. 2004 eröffneten sie ihre Konditorei in der Lübschen Straße, 2012 dann ein weiteres Geschäft in der Krämerstraße. Dort werden die Pralinen verkauft. Luise Senf ist selbst seit 2011 Konditorin, genauso wie ihr Bruder. 2017 hat sie die Prüfung zur Meisterin bestanden. Inzwischen hat sie mit dem Bruder die beiden Läden übernommen, Vater Gerd-Uwe ist weiterhin Geschäftsführer – ein echtes Wismarer Familienunternehmen.

Die Ideen für die Pralinen kommen ihr manchmal sogar nachts. Probieren muss dann als erstes die Familie. Sie selbst mag lieber die herberen Sorten: „Mit Whiskey zum Beispiel. Aber die Kunden mögen oft die milderen Pralinen lieber.“ Der Renner sei Erdbeer-Vanille. Zwischen 200 und 300 Stück stellt sie etwa alle zwei Wochen in der Backstube der Konditorei in der Lübschen Straßen her. Dabei kommen zehn bis zwölf verschiedene Sorten heraus.

Das Befüllen der kleinen hohlen Kugeln geht der jungen Frau schnell von der Hand. Geübt verschwindet die rosafarbene Lavendel-Zitronen-Füllung in den weißen Schokoladenkörpern, die dann nach einer Weile mit einer weiteren Schicht Schokolade verschlossen werden. Erst wenn auch die getrocknet ist, bekommen die Pralinen ihr typisches Aussehen: Sie werden geigelt.

Tag der Schokolade Der 7. Juli ist der Tag der Schokolade. Französische Chocolatiers sollen diesen Tag mitten im Sommer 1995 initiiert haben, um ihren feinen Kreationen zu huldigen – und vielleicht auch, um den Verkauf anzukurbeln. Schokoladenmacher in Deutschland müssen sich wenig Sorgen machen, sind die Deutschen doch im europäischen Vergleich mal wieder Spitzenreiter – und zwar im Verzehr der beliebten Süßigkeit. Nirgends in Europa essen die Menschen laut Marktforscher Statista so viel Schokolade, nämlich etwa zehn Kilogramm pro Kopf und Jahr. An zweiter Stelle folgen die Schweizer, dann die Esten. Griechen und Ungarn haben sich beim Anblick von Schokoladen anscheinend am besten im Griff. Sie essen etwa nur drei Kilogramm pro Jahr.

Dazu wirft Luise Senf sie noch einmal in eine Schale mit cremiger, rosafarbener Schokolade, holt sie mit einer speziellen Pralinengabel wieder heraus und rollt sie über ein Gitter. Der krönende Abschluss: Sie verziert sie mit echten getrockneten Lavendelblüten. Fertig ist die Kreation aus dem Hause Senf.

Jede Praline brauche übrigens ein anderes Design – damit Verkäuferinnen und Kunden sie auseinanderhalten können. „In den Pralinen stecken viel Liebe, Arbeit, Gedanken, Ideen, bis sie schließlich im Laden in der Krämerstraße verkauft werden“, berichtet Luise Senf. Jede Einzelne sei ein Unikat, sieht ein bisschen anders aus als die andere. Sie sagt: „Mein Vater sagt dann immer: ‚Da sieht man wenigstens, dass sie handgemacht sind.‘“

Luise Senfs süße Leidenschaft

Michaela Krohn