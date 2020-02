Kommt ein Partyraum in Wismars alte Mensa? Die Wobau will es prüfen

Wismar

In der alten Mensa am Friedenshof könnte es doch noch einen Raum für Veranstaltungen geben. Nach dem OZ-Beitrag „Wo kann in Wismar getanzt werden?“ meldet sich Klaus-Dieter Thauer, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, zu Wort: „Wir werden bei der Modernisierungsplanung schauen, was machbar ist, ob eine Räumlichkeit, in welcher Größe auch immer, nutzbar sein wird für unsere Mieter, aber auch alle anderen Bürger von Wismar für private Feierlichkeiten oder ob auch andere Veranstaltungen stattfinden können.“

Die nächsten Partys 29. Februar, Markt- und Eventhalle am Alten Hafen in Wismar: Ü40 Party, Einlass ab 19 Uhr, Musik und Tanz ab 20 Uhr, Tickets für 10,50 Euro bei der OZ in der Mecklenburger Straße 28. Die nächsten Termine für Disco-Fox stehen auch schon fest: 6. Juni, 5. September, 28. November. 7. März, Markthalle am Alten Hafen: Frauentags-Party, Tickets für 15 Euro bei der OZ in der Mecklenburger Straße 28. 4. April, Markthalle am Alten Hafen: Die 80er Jahre Party, Tickets für 15 Euro bei der OZ in der Mecklenburger Straße 28. 30. April, Markthalle am Alten Hafen: Tanz in den Mai, Tickets für 15 Euro bei der OZ in der Mecklenburger Straße 28.

Die Wobau hat die alte Mensa von einem privaten Eigentümer erworben. Der Notartermin ist in diesem Monat. Nach dem Verkauf befürchten FDP, Für-Wismar-Fraktion und Grüne das endgültige Aus für die Räumlichkeiten zur Nutzung für Tanz- und Musikveranstaltungen und fordern Alternativen. Ein entsprechender Antrag für die Sitzung der Bürgerschaft am 27. Februar ist vorbereitet.

Wobau ändert ihre Meinung

Klaus-Dieter Thauer sagt im OZ-Gespräch, dass er zuletzt mehrmals auf das Thema Veranstaltungen angesprochen worden sei. Sofern sich diese mit dem Lärmschutz vertragen, stehe er dem Thema offen gegenüber. Thauer: „Das wird natürlich nur ein relativ kleiner Teil des Gebäudes sein können, die Nutzfläche ist aber auch sehr groß.“ In einer ersten Reaktion hatte Thauer erklärt, dass sich die Wobau keine Disco vorstellen könne.

Jetzt keimt Hoffnung auf. Die Wobau wolle das Thema Veranstaltungsraum bei der Planung berücksichtigen, „besonders vor dem Hintergrund, dass den Leuten da sehr viel dran gelegen ist. Von da her läuft man da bei mir offenen Türen ein. Wir sind aber auch erst ganz am Anfang“, so Thauer.

Die alte Mensa bietet etwa 3500 Quadratmeter Nutzfläche. Geprüft wird, ob man sich eventuell von Teilen des Gebäudes verabschiedet und wie der Kellerbereich künftig genutzt werde. Die Wobau ist grundsätzlich daran interessiert, Teilflächen langfristig zu vermieten, zum Beispiel für Arztpraxen.

Den größten Teil des Gebäudes will die Wobau selber nutzen. Dafür wird der jetzige Standort im „Blauen Wunder“ am Köppernitztal aufgegeben und abgerissen. Die dortige Fläche soll für neues Wohnen entwickelt werden.

Bürgermeister soll Alternativen aufzeigen

Laut Antrag von Für Wismar, Grünen und FDP sollte das Nutzungskonzept für die alte Mensa „zumindest Teile des Gebäudes als öffentlich zugängliche und durch die Bürger auch für Tanz- und Musikveranstaltungen nutzbare Eventflächen“ ausweisen. Dafür sollen sich der Bürgermeister sowie die von der Bürgerschaft in den Aufsichtsrat der Wobau entsandten Mitglieder starkmachen.

Teil zwei des Antrages steckt den Rahmen größer ab: Sollte eine Mischnutzung in der alten Mensa nicht möglich sein, „wird der Bürgermeister aufgefordert, bis zur Bürgerschaftssitzung im August 2020 eine Aufstellung von Möglichkeiten vorzulegen, wo Räumlichkeiten für lärmintensivere Veranstaltungen genutzt werden oder entstehen könnten.“

Kaum Möglichkeiten in Wismar

Wegen Bauarbeiten kann die große Sporthalle für etwa zwei Jahre nicht genutzt werden, die Reithalle entfällt für Veranstaltungen zu später Stunde durch das Wohngebiet Lübsche Burg Ost, für die Markthalle am Alten Hafen gibt es Auflagen. Auch die Stadtverwaltung ist offenbar nicht glücklich mit der Situation: „Durchaus problematisch gesehen wird das momentane Fehlen eines multifunktionalen Raumes für Veranstaltungen mit über 500 Besuchern.“

Allerdings sind nach Ansicht der Stadt bei derartigen Festen kommerzielle Unternehmen und Vereine gefragt. Chancen auf Genehmigungen bestehen am ehesten in Gewerbegebieten und Mischgebieten mit überwiegend gewerblicher Nutzung.

ehr lesen können Sie hier:

Wo kann in Wismar getanzt werden?

Über den Autor

Von Heiko Hoffmann