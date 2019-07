Wismar

Blutkonserven werden in Mecklenburg vor allem im Sommer vermehrt gebraucht. Dann sind mehr Urlauber im Land – und auch die brauchen mal eine Spende. Im Sommer bekommen die Blutspendedienste allerdings ohnehin schon weniger Konserven. Ein Problem.

„Gerade in den Sommermonaten spüren wir in unserem Bundesland immer wieder die Diskrepanz zwischen vermehrten Unfällen durch den urlaubsbedingten Verkehr und der Zahl an Blutspendern, die helfen könnten“, schätzt Silke Hufen vom DRK-Blutspendeinstitut Mecklenburg-Vorpommern ein. Aber gerade größere Einrichtungen wie Berufsschulen, Gymnasien und Fakultäten seien geschlossen, in den Betrieben und Ämtern fehlen Lebensretter, die sonst spenden würden.

Deshalb geht der DRK-Blutspendedienst in diesem Sommer mit dem Blutspender-Mobil an vier Standorten im Land auf Tour. In Wismar macht es am Montag, 22. Juli, halt. Von 12 bis 18 Uhr wird es vor dem Wonnemar stehen. Als Dankeschön gibt es für die Spender einen Gutschein vom Wonnemar.

In Nordwestmecklenburg gibt es 3941 „Spendenwillige“, 2017 waren es noch nur 3779, im Jahr davor noch fast 600 Menschen weniger. Die Zahl der Spendewilligen steigt wieder nach dem Tief aus den Jahren um 2009, als die geburtenarmen Jahrgänge in das Blutspendealter kamen.

Rotes Kreuz sucht Blutspender

Michaela Krohn