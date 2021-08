Klütz

Der Schlosspark in Klütz war am Sonnabend Schauplatz der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Jean Marc Gros (65) und Iryna Tumash (52) machten sich von Wismar auf den Weg, um dort zu sein – aber nicht, um das Konzert zu erleben und vorher im Park zu picknicken. Nein, sie kamen, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das erledigte das mobile Impfteam des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Wer keine Eintrittskarte für das Konzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern hatte und sich nur impfen lassen wollte, der kam trotzdem aufs Gelände. Er wurde am Eingang abgeholt.

Iryna Tumash und Jean Marc Gros kam der Termin am späten Sonnabend sehr gelegen. Am Vormittag hatten sie keine Zeit. Das Paar aus Wismar kam nur wegen der Impfaktion. Er erklärt, wie es dazu kam: „Unsere Kinder sind Wissenschaftler. Sie haben uns überzeugt.“ Man müsse auch an andere Menschen denken. „Jede Impfung ist wichtig“, betont Jean Marc Gros.

Immer wieder interessante Konzerte auf Schloss Bothmer

Das meinen auch die Mitarbeiter des mobilen Impfteams. Ihre Präsenz auf Schloss Bothmer werteten sie als Erfolg, auch wenn sich dort bei Weitem nicht so viele Impfwillige meldeten wie am Vormittag auf dem Markt in Wismar. In der Hansestadt waren es 48, in Klütz sechs.

Jean-Marc Gros (65) lässt sich auf Schloss Bothmer von Jörn Pardun (43) gegen Covid-19 impfen. Quelle: Jürgen Lenz

Während das Impfteam zum ersten Mal auf Schloss Bothmer war, sind die Festspiele MV dort seit 1991 immer wieder. Bereits zur Tradition geworden ist das Picknick vor dem Open-Air-Konzert. Liane und Mario Schultze aus Käselow (Landkreis Nordwestecklenburg) waren zum achten Mal dabei.

Mit dem Bollerwagen der Enkel zum Picknick im Schlosspark

Was lockt sie? Liane Schultze antwortet: „Die Musik, das Schloss, der Park.“ Er ergänzt: „Immer wieder gibt es hier interessante Konzerte.“ Picknick und Musik auf Bothmer seien eine schöne Abwechslung zum Alltag. Das Paar lobt: Die Veranstaltungen der Festspiele MV sind immer sehr gut organisiert.

Im Schlosspark picknicken Renate Reinhold, Annette von Groote, Matthias von Groote, Adelheid Moehle von Hoffmannswaldau und Martin Reinhold (v. l.). Quelle: Jürgen Lenz

Als Liane und Mario Schultze zum ersten Mal im Schlosspark picknickten, hatten sie als Sitzgelegenheit nur eine Decke dabei. Jetzt kamen sie nicht nur mit Getränken und Speisen, sondern auch mit Klapptisch, Anglerstühlen und dem Bollerwagen der Enkel als Transportvehikel.

„Musikalisches Feuerwerk“ für 1575 Konzertbesucher

Eine andere Gruppe machte sich aus Flensburg, Hamburg und dem Alten Land auf den Weg nach Klütz, um beim Picknick und Konzert auf Bothmer dabei zu sein. Für sie ist es schon fast ein Muss, dabei zu sein. Am Sonnabend hatten Renate und Martin Reinhold, Annette und Matthias von Groote, Adelheid Moehle von Hoffmannswaldau und Andreas Moehle von Hoffmannswaldau wieder eine schöne Zeit in Klütz.

Auf Schloss Bothmer bietet ein mobiles Team des Landkreises Nordwestmecklenburg Impfungen gegen Covid-19 an. Quelle: Jürgen Lenz

Ein „musikalisches Feuerwerk“ entzündeten die Festspiele nach dem Picknick. Intendantin Ursula Haselböck begrüßte das Publikum zum Konzert des Radiosinfonieorchesters Berlin mit den Solisten Emmanuel Tjeknavorian (Violine) und Daniel Müller Schott (Violoncello). Die Leiterin der Festspiele sagte, den Gästen sei der Wettergott an diesem Tag so gnädig, dass das geplante Feuerwerk zum Abschluss des Abends stattfinden kann. 1575 Zuhörer erlebten ein niveauvolles, mitreißendes Konzert.

Niveauvolles Konzert begeistert das Publikum

Die Musiker begeisterten das Publikum mit ihren Interpretationen von Mozarts Ouvertüre „Le nozze di Figaro“, Brahms schwelgerischem Konzert a-Moll für Violine, Violoncello und Orchester und Johan Halvorsens Passacaglia g-Moll über ein Thema für Violine und Violoncello. Nach der Pause erklang im Schlosspark Franz Schuberts Sinfonie Nummer acht, auch bekannt als die „Große.“

Chefdirigent Vladimir Jurowski leitet auf Schloss Bothmer ein mitreißendes Festspielkonzert des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin vor 1575 Zuhörern. Quelle: Jürgen Lenz

Warum war das mobile Impfteam des Landkreises beim Open Air auf Schloss Bothmer? Landrat Tino Schomann (CDU) sagt: „Wir müssen die Menschen zunehmend dort abholen, wo sie sind.“ Bisherige Impfangebote vor Ort seien gut angekommen.

Am Donnerstag, den 26. August ist das mobile Impfteam von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkauf-Centers in Wismar, Zierower Straße 3. Am Sonnabend, den 4. September, können sich Frauen, Männer und Kinder ab zwölf Jahren auf dem Veranstaltungsgelände „Mudder Island“ in Neuhof auf der Insel Poel impfen lassen. Möglich wird das von 9 bis 19 Uhr sein.

Von Jürgen Lenz