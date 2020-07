Neukloster

Zu einer kleinen Abendmusik wird am Donnerstag, dem 30. Juli, in Neukloster eingeladen. Die Veranstaltung, die um 19 Uhr in der Klosterkirche beginnt, steht im Zeichen des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven. Die Leitung hat Professor Ortwin Benninghoff, der an der Orgel spielt. Er wird von den Violinisten Oksana Popsuy und Oleksandr Babintschuk begleitet.

Ortwin Benninghoff, ehemals Dozent für Klavier und Orgel sowie Theorie und Gehörbildung, erhielt diverse Preise bei Musik- und Kompositionswettbewerben. 2002 gründete er die Kiewer Kammerakademie sowie das Kiewer Orgeltrio. Mit diesen Ensembles konzertiert er regelmäßig im In- und Ausland. Festes Mitglied des Orgeltrios ist Oksana Popsuy. Sie studierte an der Nationalen Tschaikowski-Akademie der Ukraine.

Eintritt ist frei

Oleksandr Babintschuk studierte ebenfalls an der Tschaikowski-Akademie. Nach seinem Studium war er Mitglied des Kiewer Kammerorchesters und des Orchesters der Nationalen Oper der Ukraine. Bis zum heutigen Tag ist er Konzertmeister der Kiewer Kammerakademie.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Musiker wird gebeten.

