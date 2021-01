1915 entschlossen sich die Schweriner Kaufmänner Wilhelm und Werner Janssen, in Bad Kleinen einen Mühlenbetrieb zu errichten – eine industrielle, maschinengetriebene Anlage. 1916 ging sie in einem großen Ziegelbau in Betrieb. Mit großem Erfolg. Janssen kaufte bei den Bauern der Umgebung Roggen und Mehl und verkaufte das gemahlene Getreide bis nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Transport erfolgte per Bahn und per Schiff über den Schweriner See.

Nach 1945 stand das Unternehmen unter sowjetischer Kontrolle. Seit 1948 hieß es VEB Mühlenwerke Bad Kleinen, später gehörte sie zum Kombinat Getreidewirtschaft Rostock und gehörte demzufolge dem Staat. In den Folgejahren wuchs die Mühle in Bad Kleinen zu einem der größten Betriebe ihrer Art im Norden des Landes und wurde ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Die Getreideproduktion wurde ausgebaut und es entstanden weitere Gebäude, darunter 1961 der große Kornspeicher. 1989 waren noch 72 Menschen im Mühlenwerk Bad Kleinen beschäftigt. Die damalige Jahresproduktion betrug 22 000 Tonnen Getreide.

Nach der Wende im Jahr 1990 wurde der Mühlenbetrieb verkauft. 1993 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt, 1996 die Mühle ganz geschlossen. Verkaufsversuche scheiterten. 2012 kaufte dann die Gemeinde Bad Kleinen das denkmalgeschützte Gebäudeensemble.