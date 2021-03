Kostenlose Schnelltests in Wismar: Das müssen Sie wissen

Wismar

Ein sportliches Ziel verkündete Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss (SPD) Anfang der Woche: Der Landkreis richtet in drei Orten Schnellteststationen ein. Es sei eine Übergangslösung, bis die Bundesregierung Strukturen geschaffen hat, um den versprochenen kostenlosen Test pro Woche je Bürger anzubieten. Die Voraussetzungen im Landkreis für die kostenlosen Schnelltests ab Freitag sind gegeben. Das müssen Sie nun wissen:

Wo wird getestet?

Ab Freitag sind im Landkreis drei Schnellteststationen errichtet – in Wismar in der Markthalle am Alten Hafen, in Grevesmühlen am Rot-Kreuz-Speicher und in Gadebusch auf dem Marktplatz.

Wann wird getestet?

Getestet wird an allen drei Standorten am Freitag, 12. März, von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 13. März, von 9 bis 13 Uhr, und danach montags bis freitags jeweils von 15 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Wer kann sich testen lassen?

Das Angebot ist für Nordwestmecklenburger gedacht – also nicht für Bürger aus anderen Landkreisen, die hier arbeiten.

Wer führt die Tests durch?

In Wismar übernehmen die Johanniter und die Malteser das Testen, in Gadebusch und Grevesmühlen das Deutsche Rote Kreuz.

Wie sind die Gegebenheiten in Wismar?

Die Testung erfolgt nach aktuellem Stand in einem Zelt in der Markthalle, da die geplanten Flächen durch den Regen nicht nutzbar sind. Vom Eingang der Halle gelangen die Bürger direkt ins Zelt. Der Wartebereich befindet sich vor der Halle.

Was ist zu beachten?

Es ist mit einem großen Andrang zu rechnen. Die Abstandsregeln vor Ort sind einzuhalten. Zudem gilt eine Maskenpflicht. Für eine verstärkte Überwachung ist der Landkreis mit den Ordnungsämtern und der Polizei im Gespräch.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer kontrolliert, ob doppelt getestet wird?

Es werden die für den Test notwendigen Daten erhoben, um das Testzeugnis für die Person ausstellen und bei positivem Ergebnis dem Gesundheitsamt mitteilen zu können. Eine Übersicht, wer den Test erhalten hat, wird nicht geführt.

Werden noch freiwillige Helfer gebraucht?

Derzeit nicht. Die Wohlfahrtsverbände haben mit dem Landkreis abgesprochen, dass sie sich melden, wenn zusätzliches Personal benötigt wird.

Wie sicher ist der Schnelltest?

Die Schnelltests haben nicht die hohe Genauigkeit der PCR-Tests. Experten gehen davon aus, dass Schnelltests im Schnitt rund 80 Prozent der Infizierten erkennen.

Wie lange ist der Schnelltest gültig?

Ein negativer Antigen-Schnelltest bedeutet keine Sicherheit. Es handelt sich um eine Momentaufnahme, die für maximal einen Tag aussagekräftig ist.

Wo brauche ich einen Schnelltest?

Um körpernahe Dienstleistungen nutzen zu können, bei denen keine Maske getragen werden kann (zum Beispiel Kosmetik), muss ein negativer Schnelltest vorgelegt werden. Auch Fahrschüler brauchen einen.

Von Jana Franke