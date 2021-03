Grevesmühlen

Deutlicher werden Landräte selten: „Das ist großer Mist!“, fasst Kerstin Weiss (SPD) ihre Empfindung zur Corona-Lage des Landkreises auf der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstag zusammen. Nordwestmecklenburg verzeichnet seit dem Wochenende landesweit die höchste 7-Tage-Inzidenz. Sonntag lag der Wert bei 106,8 Infizierten auf 100 000 Einwohner. Zuletzt lagen die Zahlen im Januar so hoch wie jetzt wieder. Vor einem Monat Betrug der Wert 42,6. Entsprechend besorgt zeigte sich die Landrätin.

„Wir befürchten, dass uns die hohen Inzidenzen noch eine ganze Weile beschäftigen werden.“ Demonstrativ um Transparenz bemüht, analysierten sie und ihr Team die Lage. „Sie sehen, es sind heute alle da, die der Landkreis in Sachen Corona zu bieten hat,“ sagte Weiss, bevor sie zum Bericht ansetzte.

Wird Haffburg in Wismar neuer Hotspot?

Demnach handele es sich im Landkreis einerseits um ein diffuses Infektionsgeschehen – andererseits zeichne sich ab, dass sich zwei Hotspots entwickeln können. Das seien die beiden Studentenwohnheime, wo bereits intensiv getestet wurde, sowie nun auch noch die Asylbewerberunterkunft Haffburg in Wismar. „Da wissen wir noch nicht, wie sich das entwickelt“, so die Landrätin. Sie fürchte sich aber schon vor dem Blick auf die Testergebnisse, gab sie offen zu.

So verteilen sich die Infektionen der vergangenen Tage im Landkreis – nach Ämtern aufgeschlüsselt. Quelle: Benjamin Barz

Klar wurde dabei, dass alle Verantwortlichen einen Anstieg der Inzidenz auf einen Wert jenseits der Marke 150 für realistisch halten: „Wenn wir höher als 150 rutschen und das Infektionsgeschehen diffus ist, werden die eingetretenen Lockerungen zurückgenommen“, so Weiss.

Maßnahmenkatalog für NWM

Die Verwaltung habe deshalb einen ganzen Katalog an Maßnahmen erarbeitet. Dazu gehören:

Verstärkte Kontrollen der Ordnungsämter. Diese sollen da, wo Menschen in der Öffentlichkeit zusammenkommen auf Abstände und das Tragen von Masken achten sowie auf die Einhaltung der Regeln im Einzelhandel. Nicht kontrollieren darf der Landkreis im privaten Bereich. Hier appelliert die Landrätin an jeden Einzelnen, sich an die geltenden Regeln von derzeit maximal fünf Kontakten zu halten.

Unangekündigte Kontrollen in Bussen. Dieses Instrument wurde bereits in der Vergangenheit angewandt und soll nun wiederholt werden.

Landkreis will Impftermine vergeben. Aus Sicht des Landkreises sei die Impfhotline des Landes ein Flaschenhals. Auch in dieser Woche seien wiederholt Termine frei geblieben, für die der Landkreis kurzfristig Impfberechtigte finden musste. „Wenn das Land es nicht schafft, dann werden wir eigene Wege gehen“, kündig Kerstin Weiss an. Künftig könnte voraussichtlich das Bürgertelefon des Landkreises genutzt werden, Termine zu vereinbaren.

Impfangebot für Lehrer und Erzieher bis Ostern. Bereits am vergangenen Freitag hatte der Landkreis den Startschuss für diese Kampagne gegeben. Aufgerufen sind zunächst alle Mitarbeiter in Kitas und Grundschulen – Sekretärinnen und Hausmeister eingeschlossen.

Kostenlose Schnelltests für alle. Bis Freitag will der Landkreis in Grevesmühlen, Wismar und Gadebusch drei Schnelltestpunkte einrichten. Hintergrund ist, dass der Bund beschlossen hat, dass jeder Bürger das Recht auf einen kostenlosen Test pro Woche habe. Die Einschätzung der Landrätin dazu: „Der Bund hat leider vergessen, die entsprechenden Strukturen dafür zu schaffen.“ Angesicht der steigenden Infektionszahlen, wolle man in Nordwestmecklenburg nicht warten und schaffe nun selber eine Lösung. Dafür wollte man zunächst 10 000 Tests bestellen.

Das Ziel sei, an möglichst zentraler Stelle, etwa auf den Marktplätzen, Zelte zu errichten. Zunächst könne jeder dort ohne Termin vorbeikommen, weil die entsprechende Logistik zur Terminvergabe noch fehle. Mittelfristig soll es möglich sein Termine zu vereinbaren und das Testergebnis online abzurufen.

Luca-App wahrscheinlich ab April

Christian Drechsel, der Büroleiter der Landrätin, stellte zudem in Aussicht, dass der Landkreis voraussichtlich ab April die Luca-App nutzen werde. Mit der App können Kunden sich künftig im Einzelhandel oder Restaurants beim Betreten eines Geschäfts registrieren. Ausschließlich im Falle eines Infektionsgeschehens könnten Kontakte so schnell vom Gesundheitsamt zurückverfolgt werden, andernfalls blieben die Kunden anonym. Ob die App die Arbeit der Behörde erleichtere, hänge letztlich aber davon ab, ob genügend Unternehmer und Kunden sie nutzen werden.

Das Fazit der Landrätin zum vorgestellten Katalog lautet: „Wir als Landkreis mit der hochsten Inzidenz wollen nicht abwarten wie sich die Lage entwickelt, sondern aktiv agieren.“ Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Maßnahmen ausreichen, den Trend im Infektionsgeschehen umzukehren.

Von Juliane Schultz