Krankenschwester näht Mützchen für Neugeborene in Wismar

Wismar

Mehr als 2000 bunte Mützchen hat Kinderkrankenschwester Ramona Struck bereits genäht, 800 allein in diesem Jahr. Eigentlich wollte sie nur ihre Stoffreste wiederverwerten, nun macht sie den Neugeborenen im Sana Hanse-Klinikum in Wismar ein besonderes Geschenk. Ob Tierprint, Wolkendruck oder einfach schlicht gestreift: Für jeden Geschmack und jedes Baby ist etwas dabei. Keine ihrer Mützchen gleicht der anderen.

Freude im Stillen genießen

„Es ist so schön zu sehen, wie sich die frisch gebackenen Eltern freuen, wenn sie sich schon im Kreißsaal ein Mützchen aussuchen dürfen und die Babys dieses dann auch gleich tragen können“, sagt Ramona Struck. Dass sie hinter der kleinen Überraschung steckt, wissen die meisten nicht. Die Krankenschwester muss das nicht jedem auf die Nase binden. Sie genießt ihre Freude lieber im Stillen: „Das ist einfach das Größte für mich.“

Traumberuf: Kinderkrankenschwester

Bereits seit 20 Jahren ist Ramona Struck Kinderkrankenschwester mit Leib und Seele. Nach ihrer Ausbildung kümmerte sie sich zunächst um kleine Patienten, zwischendurch auch mal um Erwachsene. Seit sechs Jahren ist sie auf der Neugeborenen-Station im Wismarer Sana Hanse-Klinikum angestellt. „Das ist genau das, was ich immer schon tun wollte. Ich liebe meinen Beruf und kann mir nichts Schöneres vorstellen“, betont sie.

Töchter helfen bei der Produktion

Das Nähen war für Ramona Struck zunächst nur ein Hobby. In ihrer Freizeit fertigte sie gern individuelle Kleidungsstücke für ihre beiden Töchter. Im Laufe der Zeit sammelte sich dabei eine Menge bunter Stoffreste an – zum Wegwerfen viel zu schade, wie sie fand. So entstand die Idee, mit den Resten ihren Schützlingen auf der Station eine Freude zu machen. Das ist nun drei Jahre her und aus dem Hobby wurde Berufung. Ihre beiden Töchter, mittlerweile zwölf und acht Jahre alt, helfen inzwischen bei der Mützchen-Produktion.

Keine Mützenpflicht

Zwingend tragen müssen die Babys die Kopfbedeckungen aber nicht. „Die Entscheidung liegt natürlich immer bei den Eltern. Wir würden ihnen da niemals etwas vorschreiben“, sagt Klinikumssprecherin Anne Mellenthin. Aber gerade jetzt, wo es draußen kälter ist, würden die meisten das Willkommensgeschenk dankend annehmen, bevor sie auf einen Spaziergang nach draußen gehen.

Klinikum bietet Foto-Service

Die bunten Mützchen sind nicht das einzige Geschenk, dass das Sana Hanse-Klinikum in Wismar den Neugeborenen und ihren frisch gebackenen Eltern macht. In den ersten Tagen nach der Geburt erstellt die Krankenhaus-Fotografin auf Wunsch die ersten professionellen Bilder des Nachwuchs. Ein Foto erhalten die Familien mit einer Glückwunschkarte kostenlos, alle weiteren aber müssen bezahlt werden.

Infos über das Sana Hanse-Klinikum in Wismar Das Sana Hanse-Klinikum Wismar zählt zu den großen Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2018 wurden dort ungefähr 43 000 Patienten behandelt – und 749 Kinder geboren, 53 mehr als in dem Jahr zuvor. Unter den Neugeborenen gab es sieben Zwillingspaare. Mit 963 Mitarbeitern und 77,4 Millionen Euro Umsatz zählt das Wismarer Klinikum zu den größten Arbeitgebern in der Region. Seit März 2012 ist es Teil des Sana-Verbunds, zu dem insgesamt 53 Krankenhäuser und fünf Alten- und Pflegeheime in ganz Deutschland gehören. In Wismar investierte der Konzern zuletzt in die neue Kinderklinik. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit war sie im Juni 2019 feierlich eröffnet worden. Umbau und Modernisierung kosteten 4,8 Millionen Euro.

Von Pauline Rabe