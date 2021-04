Dorf Mecklenburg

„Eine Blume macht sich keine Gedanken, ob sie mit der Blume neben ihr mithalten kann. Sie blüht einfach“, schreibt Josefine Klingenberg unter einem starken Blumenfoto auf ihrem Instagram-Kanal.

Hinter manch einem der Bilder folgt „#morbusaddison“, ein Hashtag, mit dem sie auf ihre seltene Krankheit aufmerksam macht und sich mit anderen Betroffenen weltweit vernetzt. So ist auch Christian Nova, ein junger Autor aus Leipzig, auf sie und ihre Krankheit aufmerksam geworden. Die sympathische junge Frau erzählt vom Leben mit einer seltenen Krankheit und davon, wie sie zur inoffiziellen Heldin eines Liebesromans wurde.

Die Notfallspritze muss bei Morbus Addison immer dabei sein

„Man kann eine primäre oder eine sekundäre Nebenniereninsuffizienz haben. Ich habe beides.“ Wenn sie das Ärzten in der Notaufnahme sagt– das kommt leider regelmäßig vor – kommt oft genug die Antwort: „Das geht gar nicht.“ Doch, das geht. Josefine Klingenberg ist 18 Jahre alt und steckt gerade mitten im Abitur. Ihr Notfallköfferchen mit der lebensrettenden Spritze hat sie immer dabei.

„Ich war immer zu klein“, erinnert Josefine sich an ihre Kindheit. Sie erinnert sich an Kindergeburtstage, die für sie mit starken Magenschmerzen und andauerndem Erbrechen endeten. Immer wieder. An ihrer Hypophyse, der Hirnanhangsdrüse, wuchs eine Zyste. „Dadurch konnte ich nicht richtig wachsen.“

Sie bekam Spritzen mit Wachstumshormonen und ist innerhalb von drei Jahren 32 Zentimeter gewachsen. Die Probleme mit dem Magen, körperliche Schwäche, die Schmerzen und das Erbrechen blieben. Sie war regelmäßig im Krankenhaus. „Es wurde immer gesagt, ich habe was Falsches gegessen.“

Morbus Addison: 8 von 100 000 Menschen

Bei einem Bluttest stellten die Ärzte dann fest, dass ihr Körper Antikörper gegen die Nebennierenrinde bildet. Morbus Addison ist sehr selten, maximal acht von 100 000 Menschen haben diese Erkrankung. Kinder und Jugendliche sind extrem selten betroffen. Josefine Klingenberg war zehn, als sie die Diagnose bekam. „Ich durfte vieles nicht, was andere durften“, erinnert sie sich an die Zeit nach der Diagnose.

Denn bei Stresssituationen oder besonderen körperlichen Belastungen kann eine akute Addison-Krise entstehen. Durch den plötzlich absinkenden Hormonspiegel kommt es zu schweren Kreislaufstörungen, die bis zum Koma führen können und lebensgefährlich sind. Deswegen die Spritze mit dem Notfallmedikament.

Wachsen mit sich und der Krankheit

„Mit den Jahren bin ich mit der Krankheit gewachsen“, sagt Josefine Klingenberg. In der siebten Klasse hatte sie eine tiefe Krise und fragte sich, wieso gerade sie an so einer Krankheit leidet. Psychologische Betreuung half. Jetzt kommen die seelischen Tiefs dann, wenn sie wieder mal im Krankenhaus liegt. Aber genauso kommen die Hochs, wenn Josefine Klingenberg was geschafft hat, wieder einen tatsächlichen oder geistigen Berg erklommen hat.

„Ich lasse mir mein Leben durch die Krankheit nicht verbiegen. Ich kann all die Dinge, die andere auch können. Ich brauch’ mitunter dann nur mehr Medikamente.“ Dexamethason, Hydrocortison, Zink, Magnesium ..., sechs Tabletten am Tag, bei Stress wie jetzt zur Abi-Zeit braucht sie mehr.

Die Nebennierenrinde bildet normalerweise Hormone, die unter anderem die Energieversorgung des Körpers sicherstellen. Bei Stress gibt es mehr Hormone zum Ausgleich. Bei Patienten mit Morbus Addison funktioniert das nicht. „Man sieht mir ja nicht an, dass es mir nicht gut geht“, erzählt sie. Erste Anzeichen sind niedriger Blutdruck und Blutzuckerspiegel. „Dann fang’ ich an, innerlich zu zittern.“ Es folgt die Welle der Übelkeit mit Magenschmerzen und Erbrechen. Wenn sie dann nicht gleich gegensteuert, hört das nicht auf.

Tanzen im Roman und im echten Leben

Das Tanzen war und ist seit der ersten Klasse die große Leidenschaft von Josefine Klingenberg. Aktuell halten sie Corona und die stressige Abi-Zeit auf. Im Liebesroman von Christian Nova aus Leipzig tanzt sie weiter. Da heißt ihr Alter-Ego Emily, die auf den Profitänzer Dannie trifft. Der braucht dringend eine Tanzpartnerin. Hört sich ein bisschen an wie „Dirty Dancing“. „Das war auch meine Inspiration“, erzählt der 27-jährige Autor. Aber dann kam Josefine und borgte der Romanheldin ihre Geschichte.

„Er hat mich über Instagram angeschrieben“, erzählt Josefine Klingenberg. Im Sommer hatte sie dort vom Wandern in den Bergen geschrieben, den Hashtag Morbus Addison und ein „Ich kann alles schaffen“ daruntergesetzt. Genauso wie die Romanfigur Emily. Emily darf wegen der Krankheit eigentlich keinerlei Sport treiben. Christian Nova: „Ohne Cortison wäre für sie an das Tanzen nicht zu denken, denn mit der Niereninsuffizienz kann jeglicher Stress tödlich enden.“ Auch körperlicher Stress im Sinne von Anstrengung.

Und ja, sie tanzen und sie kriegen sich, irgendwie und irgendwann. Aber viel wichtiger ist, dass Emily und Josefine ihr Ding machen – nicht sorgenfrei, aber ohne sich von Sorgen oder Angst auffressen zu lassen. Josefine Klingenberg formuliert es so: „Mr. Addison darf mein Leben nicht bestimmen, ich bestimme mein Leben. Ich kann alles schaffen, auch wenn es häufig einige Einschränkungen und Niederschläge gibt.“ Das Buch „Would you dance with me?“ – „Willst du mit mir tanzen?“ erscheint am 3. Mai im Piper-Verlag und ist der Debütroman des Jungautors.

Josefines Wunsch: Nehmt mich ernst!

Gefragt nach ihren Wünschen für die Zukunft ist Josefine Klingenberg sehr konkret. Die Ärzte in den Notaufnahmen sollen sie und ihr Wissen über ihre seltene Krankheit und ihre Behandlung bei einer akuten Krise ernst nehmen. „Wenn ich sage, ich brauche einen Cortisontropf ...“

Außerdem würde sie sich wünschen, dass ihr auch die Rettungssanitäter im Krankenwagen Medikamente verabreichen dürfen, nicht nur der Notarzt. „Und dass außenstehende Personen sich auch trauen, mir die Notfallspritze zu setzen.“ Wenn sie es selbst gerade nicht kann.

Nach dem Abitur will sie eine Ausbildung zur Ergotherapeutin beginnen. „Die Krankheit bessert sich nicht. Wenn es gut läuft, bleibt alles, wie es ist. Wenn nicht, kommen andere Erkrankungen wie Diabetes dazu.“

Von Nicole Hollatz