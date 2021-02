Krassow

Ihre Störche sind zurück. Hilke und Michael Kleiner in Krassow freuen sich seit nunmehr 35 Jahren über ihre gefiederten Gäste. „Das Männchen kam am 20. Februar, noch einen Tag früher als im vergangenen Jahr“, berichtet Michael Kleiner. Und das war bislang das früheste Rückkehrdatum. Die Storchenfrau traf am 23. Februar ein, einen Tag später als letztes Jahr.

Storchenvater verwöhnt mit Leckerbissen

„Sie sehen sehr gut aus, sind sauber.“ Das kann Storchenvater Kleiner aus nächstes Nähe beurteilen. In den ersten Tagen füttert der 77-Jährige morgens und abends etwas Hering zu. Denn noch finden die Störche nicht genug Futter auf den Wiesen, sagt er. „Schon wenn er auf seinem Hauklotz die Happen zurechtschneidet, werden die Störche in ihrem Nest aufmerksam“, erzählt seine Frau. Der neun Meter hohe Mast mit der Nisthilfe steht nur unweit vom Hof der Eheleute entfernt in ihrem Garten. Dann klopft Michael Kleiner gegen den Fischeimer. Das Zeichen kennen die Störche: Jetzt gibt’s was zu fressen.

Storchenpaar stört sich nicht an Zuschauern

Es dauert nicht lange, schon hebt das Männchen vom Nest ab. Es landet nicht direkt auf dem Hof, sondern auf einer benachbarten Fläche. Sie ist durch hochgewachsene Bäume vom Hof getrennt, die bieten Sichtschutz. Plötzlich ist er da. Stolz schreitet der Weißstorch nun um Zaun und Bäume herum auf den Hof. Hier hat Michael Kleiner die wenigen Heringshappen auf dem Boden verteilt. Ganz zutraulich nimmt der Storch Kurs aufs Futter. Inzwischen ist auch seine Partnerin eingetroffen. Beide lassen sich die Leckerbissen schmecken. Dass Michael Kleiner etwa zehn Meter entfernt steht und ihnen zusieht, stört sie nicht.

Mit Schnabel in den Wassereimer zum Nachspülen

Kurz gibt es mal Streit um ein Stück Fisch, den das Männchen für sich entscheidet. Am Zaun steht ein Eimer, der mit Wasser gefüllt ist. Damit spülen die beiden Vögel manchen Happen nach. Oder fangen an, sich zu putzen. „Die Tiere aus nächster Nähe zu beobachten, macht immer wieder Freude“, sagt Hilke Kleiner. Darüber könne die 75-Jährige schon mal die Zeit vergessen.

Die Heringshappen sind vertilgt. Dennoch schreitet Meister Adebar den Platz ab, ob sich vielleicht noch ein Krümel findet. „Die Störche sind total entspannt“, deutet Michael Kleiner das Verhalten. „Daran erkennen wir, dass es unsere sind.“ Fremde Störche, die sich auch hin und wieder einfinden, zum Beispiel auf einem zweiten, kleineren Horst, würden viel aufgeregter sein.

Eheleute sind seit 35 Jahren Storcheneltern

„Eigentlich soll man sie ja nicht füttern, weil sie dann bequem werden und nicht selbst auf Futtersuche gehen“, weiß der Tierliebhaber. „Aber wir haben in den 35 Jahren das Verhalten der Störche gut analysiert und wissen, ob sie jetzt genug Würmer finden. Wenn Mensch und Tier so nah beieinander leben, muss man die Tiere unterstützen.“ Nur in der Anfangsphase, etwa zwei Wochen lang, füttert er Hering oder wenn es noch einmal Schnee und Frost geben sollte.

Im vergangenen Jahr Storchennest erneuert

Das Storchenweibchen ist bereits zurück im Nest, das Männchen hingegen fliegt über die Straße zur Koppel gegenüber. „Er verbindet die Futtersuche mit der Suche nach Baumaterial“, erklärt Hilke Kleiner, nachdem Adebar mit einem gut sichtbaren Zweig im Schnabel zum Nest fliegt. Sobald er verbaut ist, ist das typische Klappern zu hören. Es dient den Weißstörchen zur Verständigung, etwa zur Begrüßung des Partners oder dem Vorspiel für die Paarung.

Nach ihrer Rückkehr nach Krassow haben die Störche gleich mit dem Bau des Nestes begonnen, erzählen die Eheleute. Als gewissenhafte Gastgeber haben sie es im vergangenen Jahr erneuert, sodass die Störche es weiter nutzen können. „Es wird jetzt noch ausgepolstert“, weiß Hilke Kleiner.

Zur Galerie Das Storchenpaar ist zurück in Krassow

Sie hat sofort nach der Ankunft Storchen-Fotos an ihre Kinder und Enkel, an Bekannte und Freunde verschickt. Auch im Dorf wird wie jedes Jahr Anteil genommen. „Wir werden immer gefragt, ob die Störche schon da sind.“ Jetzt halten die Autos wieder an und die Menschen schauen hinauf zu Kleiners Storchenhorst.

Von drei Jungtieren im Vorjahr haben zwei überlebt

Im vergangenen Jahr hat das Storchenpaar drei Eier ausgebrütet. Allerdings wurde nach drei, vier Wochen ein Junges aus dem Nest geschubst. „Es kann das schwächste gewesen sein. Wenn die Eltern instinktiv erkennen, dass das Futter knapp werden könnte, dann trennen sie sich von einem Jungen“, schildert Michael Kleiner eine mögliche Erklärung. „Es kann aber auch sein, dass der zuerst Geschlüpfte das Jüngste aus dem Nest gedrängt hat“, ergänzt seine Frau. „Die Jungen schlüpfen in Tagesabständen. Der Erste spielt im Nest den starken Max.“

Die Eheleute sind schon jetzt gespannt, wie viele Jungstörche sie in diesem Jahr erleben werden. In den nächsten Tagen beginnt das Weibchen, die Eier zu legen.

Von Haike Werfel