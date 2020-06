Kreisbauernverbandschefin in NWM fordert: Landwirtschaft wertschätzen

Wismar

Unsere landwirtschaftlichen Produkte werden mit hohen Standards in der Tierhaltung und im Ackerbau produziert. Unsere heimischen Landwirte konkurrieren mit Berufskollegen aus aller Welt, die oft zu niedrigeren Standards produzieren. Diese Differenz soll durch staatliche Ausgleichszahlungen ausgeglichen werden.

Genau genommen fließt also ein Teil der vielgescholtenen Subventionen an den Steuerzahler zurück. Nur dadurch kann er sehr hochwertige Lebensmittel vergleichsweise günstig einkaufen. Musste ein Arbeitnehmer 1970 noch 72 Minuten für ein Kilogramm Rindfleisch arbeiten, waren es 2018 nur noch 27 Minuten.

Politik muss „irgendwie“ liefern

Nun soll zukünftig unsere Landwirtschaft umweltschonender und tiergerechter arbeiten. Die Vorgehensweise der Politik wirkt auf Experten allerdings willkürlich und unüberlegt. Es entsteht der Eindruck, dass sie von den Umweltverbänden getrieben wird und „irgendwie“ liefern muss.

Das sieht man zum Beispiel an der neuen Düngeverordnung, mit der die EU die Landwirte verpflichtet, ihre Pflanzen nur noch zu 80 Prozent des Bedarfs zu düngen. Die Verordnung ist aus Messwerten abgeleitet, die aus einem viel zu grobmaschigen Messnetz aus fragwürdigen Messstellen stammen.

Darüber hinaus wurden davon nur die Höchstwerte, nicht alle Werte, an die EU gemeldet. Und zum großen Ärger der Landwirte wurde völlig vergessen, auch andere Verursacher in Betracht zu ziehen. Die jetzt verlangte Unterernährung der Pflanzen kostet Ertrag, Qualität und letztlich wohl die Existenz vieler Betriebe.

Biomarkt wird zusammenbrechen

Beim Aktionsprogramm Insektenschutz zeigt sich genauso Kurzsichtigkeit. Landwirtschaftliche Betriebe die zum Beispiel in einem Vogelschutzgebiet liegen, dürfen möglicherweise zukünftig keine Herbizide und Insektizide mehr auf ihren Flächen anwenden. Das bedeutet für diese Betriebe, dass sie entweder auf biologischen Anbau umstellen oder schließen müssen. Wenn alle betroffenen Flächen (in Nordwestmecklenburg über 40 000 Hektar) auf biologischen Anbau umstellen, wird allerdings der Biomarkt zusammenbrechen.

Die Landwirte sind offen für Kritik. Wo Nitratwerte im Grundwasser nachweislich durch Landwirtschaft erhöht sind, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Wenn Pflanzenschutzmittel nachweislich krebserregend sind, müssen sie verboten werden. Entscheidend sind hier wie in überall wissensbasierte Entscheidungen!

Diese und ein Mitspracherecht sind es, was die Landwirte auf den Demonstrationen im vergangenen Winter eingefordert haben – ein Anliegen, das in der Gesellschaft eine große Akzeptanz gefunden hat. Es macht sich in der Bevölkerung der Wunsch breit, objektiv zu diesen Themen informiert zu werden. Und ehrlicherweise sollte auch auf die Folgen der Verbote auf die Versorgungssicherheit und die globalen Umweltkonsequenzen von Importen hingewiesen werden.

Von Petra Böttcher