Kreisfotowettbewerb: Am 1. September ist Einsendeschluss

Grevesmühlen

„Wir wissen, dass die meisten Fotos immer erst zum Schluss kommen“, sagt Udo Meier, Vorsitzender des Fotoclubs’82 aus Grevesmühlen, der zusammen mit dem Fachdienst Bildung und Kultur des Landkreises Nordwestmecklenburg den 36. Kreisfotowettbewerb ausrichtet. Dennoch möchte er alle Hobbyfotografen darum bitten, sich in den kommenden Tagen ihre Kameras zu nehmen und sich auf Motivsuche zu begeben. Bis zum Einsendeschluss sind es nämlich keine drei Wochen mehr. Die Zeit drängt also für alle, die an diesem Wettbewerb teilnehmen möchten.

Nur Bilder aus Mecklenburg-Vorpommern

Jeder Teilnehmer kann bis zu vier Fotos einreichen. Bewertet werden die Kategorien Menschen, Architektur oder Landschaft, Flora oder Fauna, das beste Kreativfoto sowie das beste Kinder- und Jugendfoto bis 18 Jahre. Dazu kommt die in jedem Jahr wechselnde Sonderkategorie. Diesmal können zu dem Thema „Leben trotz Corona“ Aufnahmen eingesendet werden. „Es soll aber nicht dargestellt werden, was alles geschlossen werden musste. Wir wollen das Gute sehen, was trotz Corona möglich war bzw. ist“, erklärt Meier. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass es sich bei sämtlichen Fotos, unabhängig von den Kategorien, ausschließlich um Aufnahmen aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern handelt. Fotos aus dem Urlaub in anderen Regionen oder Ländern werden in dem Wettbewerb unter dem Motto „Wo die Seele lächelt …-typisch Mecklenburg“ nicht angenommen.

Fotoschau am 3. Oktober

Nach der Bewertung durch eine Jury werden während der Fotoschau am 3. Oktober im Saal der Malzfabrik in Grevesmühlen Sonderpreise des Landrates, der Städte Grevesmühlen und Wismar, des Grevesmühlener Heimatvereins sowie des Fotoclubs’82 für die besten Kinder- und Jugendfotos vergeben.

Einsendungen zu dem Fotowettbewerb sind bis zum 1. September per Wettbewerbshomepage (https://fotowettbewerb.umnet.de), per E-Mail (fotowettbewerb@umnet.de) oder direkt bei UM Foto-digital in der Wismarschen Straße 33 in Grevesmühlen möglich.

Von Dirk Hoffmann