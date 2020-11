Kreismusikschule Carl Orff: Mit neuer Leitung brechen neue Zeiten an

Grevesmühlen

Das Instrument ist gestimmt, die Kameraeinstellung perfekt und die Lehrerin oder der Lehrer zugeschaltet – somit kann der Unterricht starten. Digitale Zeiten bei den erwachsenen Schülern und den Lehrkräften der Kreismusikschule „ Carl Orff“ in Grevesmühlen und Wismar. Im „Lockdown light“ dürfen nur Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Präsenzunterricht genießen. Alle anderen haben die Möglichkeit, sich von den heimischen vier Wänden aus via Telefon, Handy oder Laptop mit der Musikschule zu verbinden. So auch Antje und Marko Fuchs aus Grevesmühlen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Beide spielen im Ensemble „Schlagsophon“ von Kati Frölian und Lukas Meier-Lindner. Jeden Dienstagabend treffen sie sich eigentlich zur Probe im Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen. Die 14-köpfige Truppe muss nun allerdings pausieren. „Auf unseren Unterricht wollten wir nicht verzichten“, begründet Antje Fuchs ihre Entscheidung, ihre Einzelstunden mit dem Alt-Saxofon am Handy zu nehmen. „Wir haben die Hoffnung, dass unser geplantes Konzert am 14. Dezember in der Klützer Kirche stattfinden darf. Dafür wollen wir uns zumindest auf diese Weise vorbereiten, wenn wir schon nicht gemeinsam proben können“, sagt Marko Fuchs, der Baritonsaxofon spielt.

Anzeige

Antje und Marko Fuchs aus Grevesmühlen nutzen den digitalen Unterricht der Kreismusikschule. Tochter Marlene darf zum Präsenzunterricht. Beim ersten Lockdown im Frühjahr spielte auch sie am Handy vor. Quelle: Jana Franke

Während Tochter Marlene und Sohn Jonas noch in die Musikschule dürfen, haben Mama und Papa bereits eine Stunde via Handy hinter sich. „Es ist schon ungewohnt“, resümiert Antje Fuchs. „Ein Zusammenspiel ist über Handy nicht möglich. Das macht es schwierig, da Kati die erste und ich die zweite Stimme spiele, die nicht immer Melodie hat, sondern begleitend ist“, erklärt sie. Ein wenig schräg sei auch die Zeitverzögerung, die sich durch die Internetverbindung ergibt. „Dadurch fallen wir uns manchmal ins Wort oder die gespielten Stücke kommen zeitversetzt an.“ Aber grundsätzlich sei der digitale Unterricht eine gute Möglichkeit, am Ball zu bleiben.

Kreative Lehrkräfte

Mit einem zweiten Lockdown haben Hidehisa Edane und Anna Kopperschmidt gerechnet. Beide sind das neue Team an der Spitze der Kreismusikschule Carl Orff, nachdem Hartwig Kessler und die Gründerin der Musikschule, Heidrun Bank, im Sommer in den Ruhestand verabschiedet worden waren. „Solange es möglich ist, haben wir die Türen weiterhin für Kinder und Jugendliche geöffnet“, erklärt Anna Kopperschmidt. Für die Erwachsenen seien die Lehrkräfte sehr kreativ, lobt sie. „Ich kenne Kollegen, die mit ihren Schülern Video- oder Audioaufnahmen hin- und herschicken. Und ich habe eine Seniorin, die mit dem Internet nichts am Hut hat und mir am Telefon Stücke vorspielt. Das geht erstaunlich gut“, erzählt die 35-Jährige.

Seit 2017 ist die gebürtige Neustrelitzerin in der Kreismusikschule und steht seit einigen Wochen Hidehisa Edane als Stellvertreterin zur Seite. Zudem gibt sie Cello- und Klavierunterricht. „ Hartwig Kessler hat mich hergelockt“, erzählt die Wismarerin lachend. „Ich habe als Kind aktiv die Kreismusikschule in Neustrelitz erlebt und will die Freude hier an die Kinder weitergeben“, sagt sie.

Zahlen und Fakten Die Kreismusikschule „ Carl Orff“ zählt 1600 Schüler – davon 1300 Kinder und Jugendliche und 300 Erwachsene. Es gibt knapp 30 Außenstellen im Landkreis. Die Einrichtung kann auf 23 Festangestellte und 44 Honorarkräfte zurückgreifen.

Mit dem 42-jährigen neuen Leiter bildet sie eine junge Schulleitung. „Wir sind ein gutes Team“, meint Hidehisa Edane, der sieben Jahre Stellvertreter von Hartwig Kessler war. In Deutschland lebt der in Japan Geborene seit 2000. „Ich bin über ein Auslandsstudium hierhergekommen“, verrät er. Zunächst war er in Dresden, dann in Rostock. Schließlich ist er in Grevesmühlen hängen geblieben. Er unterrichtet Posaune und hat die kleine Big Band unter sich. Siebenköpfig ist die aber gerade gezwungen zu pausieren. „Ensemble für Kinder und Jugendliche bis fünf Spieler dürfen unter Vorbehalt proben. Ebenso darf die Ballettklasse in kleinen Gruppen trainieren. Wie es weitergeht, entscheiden wir nach dem Infektionsgeschehen“, so Edane.

Alternative für Weihnachtskonzerte in Planung

Sämtliche Weihnachtskonzerte sind abgesagt. „Als Alternative haben wir einen musikalischen Adventskalender in Planung“, verrät Anna Kopperschmidt. Musikschüler spielen solo oder in Ensembles aus Fenstern heraus oder auf öffentlichen Plätzen – jeden Tag an einem anderen Standort im Landkreis.

Als neue Leitung haben sich Hidehisa Edane und Anna Kopperschmidt einiges vorgenommen. Unter anderem soll das Ensembleangebot ausgebaut werden. Auch ein Jugendorchester ist im Aufbau. „Noch ist es mit zehn Spielern in Wismar ein Orchesterchen, aber wir wollen auch Schönberg und Grevesmühlen dazuholen.“ Zudem soll das Instrumentenkarussell mit dem Kontrabass erweitert werden. Außerdem werden junge Fachkräfte mit einem abgeschlossenen Musikstudium gesucht. „Auf uns kommt ein Generationswechsel zu. Drei Viertel der Lehrkräfte sind um die 60 Jahre alt“, blickt Hidehisa Edane voraus.

Lesen Sie auch

Von Jana Franke