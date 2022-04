Wismar

Wer glaubt, dass Babys nichts von Musik verstehen, irrt gewaltig. Obwohl sie Monate brauchen, um sprechen oder gehen zu können, haben Kinder schon vor der Geburt einen ausgeprägten Sinn für Rhythmus. Den ersten erleben sie mit dem Herzschlag der Mutter. Ein von der EU fi­nan­zier­tes Pro­jekt von bri­ti­schen, spa­ni­schen, un­ga­ri­schen und hol­län­di­schen Neu­ro­lo­gen und Mu­sik­tech­no­lo­gen kommt zu dem Schluss, dass es nach der Geburt nicht anders aussieht. Mit EEG-Messung beobachteten sie, dass das Gehirn schlafender Babys reagiert, wenn zum Beispiel in vorgespielten Rhythmen Änderungen vorgenommen werden. Genau da möchte die Kreismusikschule „Carl Orff“ ansetzen – nicht mit schlafenden Babys, sondern mit hellwachen und ihren Eltern. Startschuss für einen Eltern-Kind-Kurs ist im Mai.

Gerichtet ist er an Babys im Alter von einem halben Jahr bis drei Jahre und ihre Eltern. „Die Nachfrage ist da“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Franziska Kraft. Einige Mütter, die ihre größeren Kinder zum Instrumentenkarussell bringen und draußen mit Babys im Kinderwagen auf sie warten, hätten schon nachgefragt, ob sie die Zeit so nicht überbrücken könnten. Nicht zuletzt auch auf Anregung der Hebammenpraxis Mudder Griebsch in Wismar soll die Lücke nun geschlossen werden, so Franziska Kraft.

Persönlichkeitsentwicklung fördern

Musik sei gerade in der Altersgruppe null bis drei Jahre „existenziell wichtig für die Sprachförderung, vor allem, altersentsprechend, in Verbindung und Berührung oder Bewegung“, führt Sina Gudde von der Hebammenpraxis aus. Dadurch würden die Gehirnhälften besser vernetzt. „Musik begleitet Babys vom Mutterleib an. Musik, Klänge, Geräusche, rhythmisches Klopfen und Streichen, Vibrationen“, zählt sie auf. Musik trage nicht nur zum Wohlbefinden bei, sondern fördere auch emotional, sozial, kognitiv und motorisch ganzheitliche Kompetenzen.

Mit Fiona Dinkelacker hat die Kreismusikschule eine Pädagogin gefunden, die sich mit elementarer Musikpädagogik für Kinder im Babyalter auskennt. Die 32-Jährige ist neu im Team und weiß: Für Musik ist es nie zu früh. „Ich höre oft von Eltern, dass sie ja gar nicht singen könnten und es deshalb auch nicht mit ihren Kindern tun würden“, erzählt sie. Dem Baby sei es aber völlig egal, ob Mama oder Papa schief und krumm singt. „Sie vergeben keine Noten“, scherzt sie. Kinder würden durch Hören und Nachahmen lernen, die Kraft von Grundschlag und Rhythmus spüren. Unterm Strich wächst die Liebe zur Musik. Sie ist ein gutes Beispiel dafür.

Vom Kreuzfahrtschiff in die Hansestadt

„Auch meine Mutter hat mir immer vorgesungen oder Musik abgespielt. Selbst, als ich noch in ihrem Bauch war“, weiß sie aus Erzählungen. Vor allem klassische Musik hätten sie geprägt, erklärt Fiona Dinkelacker, die vor drei Jahren aus dem niedersächsischen Oldenburg nach Wismar zog. Musik zieht sich durch ihr Leben – sogar beruflich. Unter anderem absolvierte sie eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Drei Jahre schipperte sie auf „Mein Schiff“ als Sängerin über die Meere – unter anderem nach Norwegen, Dubai und in die Kanaren.

„Es war sehr lehrreich und prägend“, resümiert sie. Mit Menschen aus aller Herren Länder habe sie zusammengearbeitet und konnte ihr Talent jeden Abend auf der Bühne ausleben. An einem mimte sie Tina Turner, am nächsten einen Schlagerstar und wieder einen Tag später erfreute sie mit Musicalsongs. Noch vor Corona zogen sie und ihr Mann, den sie als Koch auf dem Schiff kennenlernte, die Reißleine. Zum Glück, sagt sie heute. Der eine oder andere Kollege, der noch einen Vertrag unterschrieben hatte, stand plötzlich vor dem Nichts, als das Kreuzfahrtgeschäft in den Lockdown gezwungen wurde.

Musik gemeinsam entdecken

„Ich habe die Füße von der Bühne genommen, um die nächste Generation raufzubringen“, sagt sie augenzwinkernd. Ganz so weit geht sie mit dem Babykurs natürlich nicht. Vor allem gehe es keinesfalls darum, einen Stargeiger oder Profipianisten zu formen. „Es soll eine lockere Runde werden, die für Eltern auch ein schöner Anlass zum Austausch werden könnte“, erklärt sie. Vorrangig aber wolle sie die Bindung zwischen Kind und Eltern stärken und die Lütten behutsam an die Musik heranführen. Sie sollen die Musik gemeinsam entdecken und erleben. Bieten möchte sie eine ausgewogene Mischung aus Gesang und Sprache, Bewegung und Instrumentalspiel. „Kniereiter, Sprechverse, Fingerspiele, Schunkeln, Rhythmusübungen mit Händen oder Klanghölzern“, zählt sie auf. Untermalt werde das mit verschiedenen Musikstilen. Die entsprechende spezielle Ausbildung für die Arbeit mit Babys hat Fiona Dinkelacker in Berlin genossen.

Maximal sieben Babys plus Bezugsperson sollen einen Kurs füllen. „Mehr ist nicht möglich, ansonsten werde ich Eltern und Kind nicht gerecht“, begründet Fiona Dinkelacker. Zunächst wird der Kurs in Wismar angeboten. „Wir schließen aber nicht aus, das Angebot auf andere Orte auszuweiten“, blickt Franziska Kraft voraus. Anmeldungen für die musikalische Früherziehung sind ab sofort in der Kreismusikschule möglich – telefonisch unter der Nummer 038 41 / 211 881 oder per Mail an info@kms-nwm.de.

Von Jana Franke