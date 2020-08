Kreismusikschule: Landrätin Weiss verabschiedet Spitzen-Duo

Grevesmühlen

Mit viel Lob, stehendem Applaus und ein paar Tränen wurden Heidrun Bank, die Gründerin der Kreismusikschule „ Carl Orff“, und Musikschulleiter Hartwig Kessler am Freitag im Kreistagssaal von vielen Wegbegleitern in den Ruhestand verabschiedet. Von Beginn an hatte Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) die Gründung und den weiteren Aufbau der Kreismusikschule verfolgt. Sie hielt auch die erste Rede bei dem Empfang.

Kreismusikschule als Lebenswerk

„Die Kreismusikschule war nicht nur lange euer Leben, sie ist auch euer Lebenswerk“, sagte sie an Heidrun Bank und Hartwig Kessler gerichtet. Am 22. Oktober 1990 hatte Heidrun Bank den Vorschlag gemacht, eine Kreismusikschule zu gründen. „Nach zwei Jahren waren dort schon 200 Schüler“, sagte Kerstin Weiss. Inzwischen sind es 1600 Schüler, die an 30 Standorten von 23 hauptamtlichen und mehr als 40 freien Musiklehrern unterrichtet werden.

Landrätin Kerstin Weiss (l.) überreichte Geschenke an Heidrun Bank und Hartwig Kessler (r.). Quelle: Malte Behnk

Weil Heidrun Bank im Förderverein der Musikschule und Hartwig Kessler weiter in der Big Band aktiv sein werden, sagte die Landrätin: „Das ist kein Abschied, aber ein sehr lautes und sehr ehrlich gemeintes Dankeschön.“

Großes Engagement seit 1990

Die meisten Redner bescheinigten Heidrun Bank ihre große Liebe zur Musik und das ungebrochene Engagement seit 1990. Die meistgenannte Beschreibung für Hartwig Kessler war „hartnäckig“. Kessler betonte in seiner Rede, dass die bisherigen Leistungen ohne diejenigen, die im Hintergrund gewirkt haben, nicht möglich gewesen wären.

Aushängeschild des Landkreises

Heidrun Bank sagte, dass sie einerseits mit Wehmut, andererseits auch mit Stolz und Freude erfüllt sei. „Dass die Kreismusikschule heute ein Aushängeschild des Landkreises ist, darauf bin ich stolz“, sagte sie. Mit ein paar Tränen in den Augen fügte sie hinzu: „Die Musikschule ist für mich zu einer zweiten Familie geworden.“

Stehende Ovationen zum Abschied

Für ihren Dank zum Abschluss der Feier und für ihre Leistungen in den vergangenen 30 Jahren bekamen Bank und Kessler von den Anwesenden dann stehenden Applaus, was beide erneut rührte.

Für Heidrun Bank und Hartwig Kessler gab es zum Abschluss der Verabschiedung stehenden Applaus. Quelle: Malte Behnk

Jubiläumsbuch erscheint zum Jahresende

Eine eigentlich geplante große Feier zum Abschied und zum 30-jährigen Bestehen der Kreismusikschule im Oktober kann wegen Corona nicht stattfinden. Zum Jahresende soll aber ein Jubiläumsbuch erscheinen.

Von Malte Behnk