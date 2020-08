Grevesmühlen/Wismar

Wer wird Nachfolger von Hartwig Kessler? Seit 1994 leitet er die Kreismusikschule Nordwestmecklenburg „ Carl Orff“. Am 28. August wird er in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wer künftig in seine Fußstapfen tritt, sickerte noch nicht durch. Der Landkreis als Träger der Einrichtung hält sich auf Nachfrage bedeckt.

„Aussagen dazu wird es am Donnerstag während der Kreistagssitzung geben“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Laut Aussage von Eike Albrecht als zuständigem Fachdienstleiter habe es zehn Bewerbungen auf die Stelle gegeben, die die Anforderungen erfüllen. Nach OZ-Informationen gibt es interne, aber auch eine Reihe externe Bewerbungen. Über die Kandidaten beraten die Kreistagsmitglieder.

Hartwig Kessler, Leiter Kreismusikschule „Carl Orff“, geht in den Ruhestand. Quelle: Nicole Hollatz

Ein Leben ohne Musik wird es für Hartwig Kessler nach seinem Ausscheiden aber nicht geben. Wie Heidrun Bank, die Gründerin der Kreismusikschule, berichtet, könnte er sich vorstellen, einen Honorarvertrag einzugehen, sofern es die neue Leitung begrüßt, damit es wie gewohnt mit dem von ihm geleiteten Blasorchester weitergeht. Da er derzeit im Krankenhaus liegt, konnte sich Hartwig Kessler am Dienstag während einer anberaumten Pressekonferenz nicht dazu äußern. Nur für ein paar dankende Worte an sein Kollegium und den Landkreis ließ er sich per Handy zuschalten.

Für Heidrun Bank endete mit dem 31. Juli die Dienstzeit in der Kreismusikschule. Privat bleibt sie der Einrichtung als leidenschaftliche Posaunenspielerin erhalten. Den Staffelstab oder – vielmehr – den Bleistift übergab sie am Dienstag symbolisch an ihre Nachfolgerin Anna Kopperschmidt, die neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin für Cello und Klavier nun auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Heidrun Bank (r.) übergibt symbolisch den Staffelstab in Form eines Bleistifts an ihre Nachfolgerin Anna Kopperschmidt. Quelle: Jana Franke

Mit 23 hauptamtlichen Lehrkräften und 41 freien Mitarbeitern ist die Kreismusikschule gut aufgestellt. Unterrichtet wird in 32 Fächern an 30 Orten – wenn auch in Zeiten von Corona eingeschränkt. „Das vergangene halbe Jahr war eine besondere Herausforderung“, resümiert Eike Albrecht. Aber durch Eigeninitiative und technisches Know-how sei es gelungen, die Schüler während des Lockdowns mit digitalem Unterricht zu erreichen.

Mit Lockerungen von Maßnahmen kann der Unterricht nun wieder wie gewohnt an den 30 Orten stattfinden. Lediglich die Ensembles müssen noch mit Einschränkungen leben. „Maximal fünf Musiker dürfen gemeinsam proben“, erläutert der stellvertretende Leiter der Kreismusikschule, Hidehisa Edane.

Instrumentenkarussell dreht sich wieder

Einen Startschuss gab es nun auch für das Instrumentenkarussell, bei dem Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren acht Instrumente sowie Schauspiel und Tanz ausprobieren können. „Das Angebot gibt es in Grevesmühlen seit 21 Jahren, in Wismar seit zwei Jahren“, erklärt Heidrun Bank. In Wismar gibt es bereits eine lange Warteliste. „Wir erwägen, dort im Februar einen zweiten Kurs zu starten.“ In Grevesmühlen gebe es für dieses Schuljahr noch zwei freie Plätze, in Schönberg deutlich mehr. „Dort hoffen wir auf Anmeldungen“, sagt Heidrun Bank. Die Erfahrung zeigt, dass ein Großteil der Kinder, die die Möglichkeit des Ausprobierens nutzen, der Kreismusikschule treu bleibt. „In Wismar haben sich im vergangenen Jahr 60 Prozent der Teilnehmer entschieden, dabeizubleiben“, freut sie sich. So viel wie nie zuvor.

Mit Corona mussten und müssen eine Vielzahl von Veranstaltungen abgesagt werden. Dazu gehört auch das Grevesmühlener Hoffest mit dem Kreismedienzentrum im September. Ob die Weihnachtskonzerte stattfinden, sei noch nicht absehbar, heißt es. Um den Talentwettbewerb „Kleine Große Meister“ zu gewährleisten, wird gerade mit Hochdruck daran gearbeitet, diesen digital zu gestalten.

Zahlen und Fakten zur Kreismusikschule Unterrichtet werden etwa 1600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Freie Kapazitäten: musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell in Schönberg und Grevesmühlen, Holz- und Blasinstrumente, Streichinstrumente, Klavier, Gesang, Schauspiel, Bildende Kunst und Tanz. Für folgende Ensembles werden noch Mitglieder gesucht: Gitarre, Blasorchester, Big Band, Sinfonisches Orchester, Musical-Chor, Schauspiel, Kinderchor, Akkordeon, Flöte. 2019 gab es 143 Veranstaltungen mit rund 2800 Mitwirkenden und etwa 10 000 Besuchern.

