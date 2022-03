In der Kreismusikschule in Wismar können Kinder neuerdings das größte und tiefste Streichinstrument erlernen: den Kontrabass. Was das Zitat „Geh, du alter Esel“ mit dem Unterricht zu tun hat, warum Haare für den guten Ton gewachst werden müssen und der Stachel ihnen gar nichts anhaben kann, erzählen die Kids der OZ.