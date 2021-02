Grevesmühlen/Wismar

Der Kreissportbund Nordwestmecklenburg, der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern und die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest wollen etwas gegen Langeweile und Gewichtszunahme tun und loben „Bewegungspreise“ aus. Hintergrund: Essen, schlemmen und sich auf den letzten Teil des Arbeits- oder Schultages vorbereiten – so sieht bei den meisten die Mittagspause aus.

„Wenig Bewegung, der Sportbetrieb ist stark eingeschränkt, das Essen schmeckt trotzdem. Kein Wunder, dass viele Menschen durch die Pandemie etwas an Gewicht zugelegt haben“, meint Kerstin Groth vom Kreissportbund (KSB) Nordwestmecklenburg. Somit soll mit der Aktion „Bewegte Pause“ Sport mehr in den Mittelpunkt gerückt werden.

Aufgerufen zu dieser „Mittags-Challenge“ sind alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Frage lautet: Wie sieht eure „bewegte Pause“ aus? Wer mitmachen möchte, schickt seine Fotos per Mail an bewegtepause@ksb-nwm.de. „Wir freuen uns auf viele Ideen“, erklärt Kerstin Groth. Fotos können bis zum 30. März eingesendet werden.

Tolle Preise für die Kreativsten

Alle Einsendungen landen im „Bewegte Pause“-Lostopf und werden veröffentlicht. Die kreativsten und aktivsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen Preise. Die KSB-Mitarbeiter verlosen sie gemeinsam mit der Sparkasse Mecklenburg Nordwest und dem Landessportbund MV wöchentlich.

KSB-Kollege auf Zeit: „Olaf“. Quelle: KSB

Unterstützung gibt es übrigens auch: In der „Bewegten (Mittags-)Pause“ haben die Mitarbeiter des KSB unter Einhaltung der Abstandsregeln einen neuen „Kollegen auf Zeit“ zusammengerollt. „Er heißt Olaf und ist aus Schnee“, teilt Kerstin Groth mit.

Hoffen auf Liveveranstaltungen

Gleichzeitig plant der Kreissportbund ab Mai wieder die ersten Liveveranstaltungen. Startschuss ist am 11. und 12. Mai die Vorschulolympiade mit dem kleinen Bären „Bummi“ im Kurt-Bürger-Stadion in Wismar. In dem traditionellen Vergleich sorgen kleinere Wettbewerbe für Spaß und Abwechslung: Laufen, springen, werfen. Wer kann es am besten?

Am 18. Mai wird „Bummi“ dann in Dorf Mecklenburg sein. Hier geht es dann im Stadion hoch her. Auf den Sportplatz der Heinrich-Heine-Grundschule in Gadebusch laden der Gadebuscher Regionalschullehrer und Vereinssportberater Marcel Musielak und Neuburgs Vereinssportberaterin Beatrix Scheck am Donnerstag, den 25. Mai – natürlich mit „Bummi“ an der Seite.

Weitere Vorschulolympiaden sind in Neukloster (1. Juni, Waldstadion), Neuburg (2. Juni, Sportplatz), Grevesmühlen (3. Juni, Bürgerwiese), Klütz (8. Juni, Sportplatz SV Klütz) und Rehna (10. Juni, Sportplatz der Regionalen Schule). Die „Bummi-Olympiade“ findet seit Jahren statt.

Im vergangenen Jahr mussten die Veranstalter durch Corona ein wenig improvisieren. Hatten sich sonst mehrere Kitas Nordwestmecklenburgs an einem Tag gemessen, ging in Corona-Zeiten jede für sich an den Start. Die begehrten Medaillen gab es trotzdem.

Auch in den August hinein plant der KSB bereits. Im Terminkalender steht der traditionelle Schwedenlauf in Wismar für den 22. August drin, eine Woche später, am 28. August, sind die 1. Landessportspiele MV in Ahlbeck vermerkt.

Von Maik Freitag und Jana Franke