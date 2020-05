Weil eine Sitzung im Umlaufverfahren in mehreren Anläufen gescheitert und inzwischen auch nicht mehr zulässig ist, kommt der Kreistag von Nordwestmecklenburg am 7. Mai zu einer regulären Sitzung zusammen. Aufgrund der Abstandsregelung in der Corona-Krise findet die allerdings in der Sporthalle in Grevesmühlen statt.