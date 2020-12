Heiligendamm

Etwas Geduld braucht der Zuschauer, bis er in den Genuss der Filmaufnahmen aus Kühlungsborn, Heiligendamm, Bad Doberan und von der Insel Poel im Film „ Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee“ kommt.

Erst einmal müssen die zwei Paare auf dem Traumschiff „Amadea“ heiraten, bevor sie für ihre Hochzeitsreise das Kreuzfahrtschiff dann verlassen. Zumindest Kapitän Max Parger ( Florian Silbereisen) verrät schon mal relativ am Anfang, wo es hingeht: „Ich freue mich riesig auf Heiligendamm, die weiße Stadt an der Ostsee.“

In Kühlungborn geht es in die Bäderbahn Molli

Der Film wurde im Sommer 2020 mit Jan Hartmann, Heio von Stetten und Elisabeth Romano in den Hauptrollen gedreht. Nach 25 Minuten das erste regionale Bild. Aus der Vogelperspektive sieht der Zuschauer Heiligendamm, die Seebrücke und das Ensemble des Grand Hotels Heiligendamm. Es folgen Luftaufnahmen vom Bastorfer Leuchtturm, den Strand von Kühlungsborn-West und der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli.

In Kühlungsborn-West steigt die Filmfamilie Erding in die Bäderbahn ein. Hochzeitsplaner Tom Cramer ( Jan Hartmann) erklärt dann auch, dass die Schmalspurbahn zwischen Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan fährt und warum der Molli so heißt, wie er heißt. Nicht die einzige Anspielung im Film auf die örtliche Geschichte. So schildert der Hochzeitsplaner auf dem Hotelgelände: „Mecklenburgische Baumeister haben sich hier verwirklicht und ein Gesamtkunstwerk aus Logier-, Bade- und Gesellschaftshäusern geschaffen.“

Viele Szenen im und am Grand Hotel Heiligendamm

Viele Einblicke gibt es ins Grand Hotel Heiligendamm. Neben Luftaufnahmen, wurden in der Lobby, im Hotelzimmer mit Blick auf die Seebrücke, im Spa-Bereich, an der Burg Hohenzollern und oft vorm Eingangsbereich gedreht.

Zur Galerie Der Film "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise an die Ostsee" wurde unter anderem im Sommer 2020 in Kühlungsborn, Bad Doberan und Heiligendamm gedreht. Er wird am 26.12.2020 das erste Mal im ZDF gezeigt.

Tolle Luftaufnahmen sind im Film von der Insel Poel zu sehen. Der Damm und die kurze Brücke auf die Insel, der Kirchturm in Kirchdorf und der Hafen sind Kulisse. Die Insel-Aufnahmen werden immer in Zusammenhang mit dem Haus Quitte gezeigt, wo das Paar Perlinger unterkommen soll. Das steht jedoch eigentlich in Kühlungsborn und ist neben dem Gut Klein Nienhagen bei Kröpelin ebenfalls oft Kulisse.

Bürgermeister von Bad Doberan als Komparse

Aufnahmen von Garten und Haus mit den Gästen. Die Butter fehlt, kann ich noch Kaffee haben, fragen die Gäste. Populärster Gast ist vielleicht Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz, der eine Komparsenrolle übernommen hatte: „Verzeihung, ist der Honig Bio?“, möchte er wissen.

Nach knapp 50 Minuten zu sehen: das Klostergelände von Bad Doberan mit Münster, Stadt- und Bädermuseum, Wirtschaftsgebäude mit Mühle und Wasserrad von außen und innen.

Kurz darauf folgt eine Szene, die das wahre Leben schreibt. Der Molli muss wegen eines Autos in der Mollistraße in Bad Doberan bremsen. Komparse Jan Methling, im realen Leben Vorsitzender des Vereins zur Traditionspflege des Molli, fragt: „Was ist denn nun schon wieder los hier?“ Keine realitätsferne Frage. Regelmäßig muss die Bäderbahn Vollbremsungen hinlegen, weil Autofahrer den Zug nicht kommen sehen und hören.

Immer wieder werden Luftaufnahmen von Heiligendamm, der Insel Poel und auch Warnemünde mit Molenfeuer, Teepott und Leuchtturm gezeigt. Die letzte Szene dann im Münster von Bad Doberan mit Blick auf den Kreuzaltar. Der Abspann läuft, das Münster als Hintergrund.

Der Film ist im Internet in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Von Anja Levien