Wismar

Nach der Corona-Zwangspause wird Wismar wieder von einem Kreuzfahrtschiff angelaufen. Für Mittwoch, den 16. September, hat sich die „ Europa“ angekündigt. Gegen 7 Uhr will sie am Liegeplatz 17 im Hafen festmachen. Das Schiff ist 198 Meter lang, 26 Meter breit und fährt unter der Flagge der Bahamas. Die „ Europa“ kommt von Hamburg und wird den Wismarer Hafen um circa 18 Uhr in Richtung der polnischen Hafenstadt Danzig verlassen.

Weitere Schiffe könnten im nächsten Monat folgen. Als ziemlich sicher gilt der Anlauf der „Hanseatic nature“ am 3. Oktober. Weitere Anfragen liegen vor. Doch die Reedereien beobachten natürlich, wie sich das Buchungsverhalten gestaltet und sich die Coronalage entwickelt.

Anzeige

Am Hafen wird gerade für 1,5 Millionen Euro ein neues Abfertigungsgebäude gebaut. Das Kontroll- und Durchgangsgebäude soll künftig der Bundespolizei und dem Zoll zur Abfertigung des Kreuzfahrtbetriebs dienen.

Von OZ