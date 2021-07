An Bord dabei - Kreuzfahrtschiff zurück in Wismar: So lief die Premierenfahrt der „World Voyager“

Am 29. Juli macht die „World Voyager“ wieder in Wismar fest. Bei der Premierenfahrt von und nach Kiel über Boltenhagen und Wismar war die OZ dabei. Warum die Gäste die „Voyager“ und die Reiseziele in Mecklenburg schätzen.