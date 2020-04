Am Alten Hafen von Wismar entsteht ein neues Gebäude zum Abfertigen von Kreuzfahrtschiffen. Der Auftrag wurde vor der Corona-Krise ausgelöst. Die Stadt hofft auf eine Belebung des Tourismus. Die Kosten steigen um 50 Prozent.

