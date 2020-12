Groß Tessin

Der Klassiker „Alle Jahre wieder“ ist in der Weihnachtszeit in den meisten Häusern zu hören. Und mit dem Besuch einer Christvesper mit Krippenspiel wird häufig der Heilige Abend eingeläutet.

Doch dieses Jahr ist nicht wie allen Jahre. Das gilt auch für das Weihnachtsfest. Die Christvesper muss statt in der Kirche im Freien stattfinden – mit Snutenpulli und ganz viel Abstand. Doch, um es trotzdem schön und feierlich zu machen, haben sich viele Kirchengemeinden etwas einfallen lassen. So auch die Kirchengemeinde Neukloster in Groß Tessin. Die Christvesper war hier gut besucht. Nicht nur von Älteren, sondern auch vielen jungen Familien mit ihren Kindern.

Viele Beteiligte

Die Lektorin Elisabeth Steyn gestaltete am Heiligen Abend um 15 Uhr neben der Groß Tessiner Kirche die Andacht zusammen mit Heide Nemitz. Mit ihrer Trompete sorgte sie für die musikalische Umrahmung. Zusammen mit Gemeindepädagogin Antje Meyer und ihren Kirchenmäusen ließen sie Maria durch den Dornwald gehen.

„Maria durch den Dornwald ging“ ist eigentlich ein deutschsprachiges Adventslied aus dem Eichsfeld aus dem Jahr 1850. Die sieben Strophen um Maria, die mit ihrem Kind unter dem Herzen durch einen abgestorbenen Dornwald geht, der ein Sinnbild der Unfruchtbarkeit und des Todes ist und der beim Vorübergang Marias mit dem göttlichen Kind zu blühen beginnt. Aus dieser Geschichte zusammen mit der klassischen Weihnachtsgeschichte hatte Antje Meyer das Krippenspiel zusammengestellt.

Zwischen 5 und 14 Jahre

Die Kinder aus Groß Tessin und Umgebung, übrigens zwischen fünf und 14 Jahren alt, hatten im Vorfeld ihre Kostüme gebastelt sowie alles Zubehör zu ihrem Stück und auch die Hintergründe zu den einzelnen Szenen auf Laken gemalt. Mit Begeisterung waren sie dabei, die von Antje Meyer gelesene Geschichte mit Leben zu erfüllen.

Die Zuschauer und Zuhörer hielten trotz des kalten Windes eisern durch und zeigten sich begeistert und dankbar. Dankbar dafür, dass der Heilige Abend für sie mit der Initiative der Kirchengemeinde doch noch in diesem so anderen Jahr zu einem wunderschönen Höhepunkt in Gemeinschaft geworden ist.

Von Kerstin Erz