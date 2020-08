Schwerin

Für die Rettung der zum asiatischen Genting-Konzern gehörenden MV Werften zieht Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe auch eine staatliche Beteiligung in Betracht. „Wenn der Rettungsschirm des Bundes erreicht werden soll, brauchen wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und dann gibt es die Möglichkeit der stillen Beteiligung durch den Staat. Darüber wird in den nächsten Tagen und Wochen zu sprechen sein“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Schwerin. Nach seinen Angaben werden dazu in Kürze auch Vertreter der Genting-Geschäftsführung aus Hongkong in Deutschland erwartet.

Es liege im Interesse aller Beteiligten, den maritimen Standort mit den Werften in Wismar, Rostock und Stralsund zu erhalten. Der vor allem in den Bereichen Kreuzfahrt und Freizeit aktive Mutterkonzern Genting sei wegen der Corona-Krise unverschuldet in finanzielle Schwierigkeit geraten und benötige Hilfe. Glawe verwies auf Parallelen in Deutschland. „Der Bund hat sich beteiligt an der Lufthansa und auch an Tui. Die Möglichkeit besteht, unter dem Rettungsschirm solche Dinge einzugehen, wenn Finanzdruck besteht“, sagte Glawe.

MV Werften hoffen auf 570 Millionen Euro

Die MV Werften hoffen auf 570 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das Geld reiche aus, um den Finanzbedarf bis April 2021 zu decken. Es bestehe die Hoffnung, dass bis dahin der Kreuzfahrt-Markt wieder anspringe und damit wieder Geld ins Unternehmen komme, sagte Glawe.

Der in Hongkong ansässige Multikonzern Genting hatte 2016 die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund übernommen, um dort Kreuzfahrtschiffe für den eigenen Bedarf bauen zu lassen. Die erteilten Aufträge reichten weit in die Zukunft und versprachen sichere Arbeitsplätze für zuletzt insgesamt 3100 Beschäftige. Doch wurden infolge der Corona-Pandemie und fehlender Einnahmen die Arbeiten auf den Werften im März eingestellt und bis Jahresende Kurzarbeit beantragt. In der Vorwoche hatte Genting angekündigt, vorübergehend alle Zahlungen an Gläubiger und Banken einzustellen.

Von dpa